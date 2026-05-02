Arcybiskup Moskwy odchodzi  

Ojciec Święty przyjął rezygnację z sprawowania rządów pasterskich nad Archidiecezją Matki Bożej w Moskwie (Federacja Rosyjska), złożoną przez 65-letniego arcybiskupa Paolo Pezziego, FSCB, oraz mianował biskupa Nikolaja Dubinina, OFM Conv., biskupa pomocniczego, administratorem apostolskim sede vacante tejże archidiecezji – poinformowało Biuro Prasowej Stolicy Apostolskiej.

Arcybiskup Paolo Pezzi urodził się 8 sierpnia 1960 r. w Russi w regionie Emilia-Romania we Włoszech. W latach 1985-90 odbył studia filozoficzne i teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza w Rzymie. 22 grudnia 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie. Należy do Bractwa Kapłańskiego Misjonarzy Św. Karola Boromeusza (FSCB). Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim obronił pracę doktorską z teologii pastoralnej "Katolicy na Syberii - początki, prześladowania, dzień dzisiejszy".

W 1993 r. rozpoczął pracę duszpasterską w Rosji. Przez pięć lat był dyrektorem gazety katolickiej i dziekanem środkowego regionu Syberii w Nowosybirsku. Następnie do 2005 r. pełnił funkcję wikariusza generalnego Bractwa Kapłańskiego Misjonarzy Św. Karola Boromeusza. Od 1998 r. do 21 września 2007 r, był odpowiedzialny za ruch Comunione e Liberazione w Rosji. W 2004 r. zaczął wykładać w Wyższym Seminarium Duchownym pw. Maryi Królowej Apostołów w Sankt Petersburgu, którego rektorem został w 2006 r. 21 września 2007 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem-metropolitą archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, zastępując na tym stanowisku abp. Tadeusza Kondrusiewicza.

Na terenie obejmującej północ europejskiej części Federacji Rosyjskiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie mieszka ok. 58 mln. osób, w tym 70 tys. katolików. Posługuje im 102 kapłanów, w tym 52 zakonnych.