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Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent: Nie podpiszę żadnego prawa, które...

Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent: Nie podpiszę żadnego prawa, które...  
PAP/Przemysław Piątkowski Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. W ten sposób odniósł się do uchwalonej przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

- Jestem strażnikiem Konstytucji. W Konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - dodał prezydent.

Zaznaczył, że jest gotowy podpisać ustawę, "która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej Konstytucji".

- Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ideologicznej presji, czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że taką uda się wypracować - zaznaczył prezydent.

Uchwalona w piątek ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. 

Ustawa o statusie osoby najbliższej zagrożeniem dla małżeństwa?

RADIO eM DODANE 30.10.2025 AKTUALIZACJA 30.10.2025

Ustawa o statusie osoby najbliższej zagrożeniem dla małżeństwa?

Rozkręca się batalia na argumenty. To Lewica i PSL chcą przekonać prezydenta do podpisania zaproponowanej przez nich ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zapowiedział jednak, że nie zgodzi się na żadną ustawę, która choć nie zawiera definicji związku partnerskiego, to otwiera drogę do takich związków. Co na to naukowcy i Kościół?  »

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PAP |

dodane 29.05.2026 16:11

TAGI| HOMOSEKSUALIZM, MAŁŻEŃSTWO, MNIEJSZOŚCI, PAP, PREZYDENT RP, RODZINA

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