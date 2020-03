Program 300+, by każdy ojciec był w O.K.

Inicjatywa Tato.Net. funkcjonuje w Polsce od 16 lat. Przez ten czas w organizowanych przez nią warsztatach wzięły udział tysiące uczestników z Polski i zagranicy. Udało się zorganizować 11 międzynarodowych forów. A teraz plan jest taki, by w każdym powiecie znalazł się ojcowski klub.

– Nazwaliśmy go 300 plus – wyjaśnia Dariusz Cupiał, współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego oraz pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. – W całej Polsce jest przeszło 300 powiatów. Marzy nam się, by w ciągu trzech lat w każdym powiecie działał O.K. (ojcowski klub).

Ojcowie coraz częściej zdają sobie sprawę, że bycie rodzicem to rzeczywiście misja, a działania Inicjatywy Tato.Net od lat zachęcają ich do efektywnego spędzania czasu z dzieckiem. – Już jakiś czas temu prowadziliśmy badania na Lubelszczyźnie, gdzie co drugi ojciec mówił, że dzisiejsze wychowanie dzieci jest znacznie trudniejsze niż kilkanaście lat temu – mówi D. Cupiał. – Teraz jest jeszcze trudniejsze. Dlatego staramy się wspierać rodziny w tym procesie i wyposażać dzisiejszych ojców w to, co jest im do współczesnego wychowania dzieci najbardziej potrzebne.

Idea edukacji ojców jest częścią konstytutywną Inicjatywy Tato.Net. – Tato.Net funkcjonuje, by promować ojcostwo poprzez dostarczanie wiedzy wszystkim zainteresowanym oraz przez kampanie społeczne – podkreśla pan Dariusz.

Najbardziej charakterystyczną cechą fenomenu Tato.Net są spotkania samych ojców, które dotąd w większości odbywały się w formie warsztatów. – Mamy kilka takich standardowych tematów warsztatowych, które świetnie nam się sprawdzają i od 16 lat do nich ciągle wracamy. Wielokrotnie słyszeliśmy jednak od uczestników tychże warsztatów, że trochę żal, że to już koniec, bo chcieliby czegoś jeszcze więcej. Stwierdziliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, by mogli zacząć się sami spotykać. Tak zaczęły rodzić się pierwsze ojcowskie kluby.

Dziś, tych oficjalnie zarejestrowanych, jest blisko czterdzieści i cały czas zakładane są nowe. - Bo O.K.to takie miejsce, gdzie ojcowie uczą się wzajemnie od siebie – przekonuje D. Cupiał. – Tato.Net dostarcza narzędzi, programów, a ojcowie spotykają się ze sobą tym razem nie towarzysko, ale właśnie, by uczyć się, jak stawać się lepszymi ojcami rodziny.

Wbrew obiegowej opinii, że to głównie matki dyskutują o dzieciach i wychowaniu, robi to coraz więcej ojców. – Ojcowie naprawdę widzą w swoim ojcostwie misję, pole do aktywnego działania, bo trzeba zaznaczyć, że ojcowskie kuby to nie są kółka dyskusyjne, tam prowadzone są konkretne działania – podkreśla Dariusz Cupiał. – Myślę, że bardzo ważne dla współczesnego ojca jest, by nie przespał on swojego ojcostwa. Dzieci za jakiś czas wyfruną z gniazda. Jeżeli w tym gnieździe doświadczyły nie tylko podstawowej opieki, ale też wsparcia, ciepła, relacji, to będą chciały chętnie do niego wracać.