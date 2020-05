Bp Stułkowski pomagał w jadłodajni dla bezdomnych  

Bp Szymon Stułkowski wziął dziś udział we wspólnej modlitwie i wydawaniu posiłków dla potrzebujących. „Doświadczenie misyjne inaczej – u sióstr na Łąkowej” – mówi KAI poznański biskup pomocniczy, od lat biorący udział w wolontariacie misyjnym.

Jadłodajnia elżbietanek w Poznaniu wydaje codziennie posiłki dla 400 osób. Siostry i wolontariusze zanoszą obiady także do domów osobom przebywającym w kwarantannie i starszym.

„Dziś ugotowaliśmy 150 litrów zupy, przygotowaliśmy 900 kanapek, do tego wszyscy otrzymali pasty rybne od darczyńców i owoce” – wylicza ks. Arkadiusz Szady, który na co dzień pomaga siostrom w wydawaniu posiłków.

Bp Stułkowski, ubrany w sutannę, biały fartuch, rękawiczki i obowiązkową maseczkę, trzymając figurkę Matki Bożej, najpierw odmówił z potrzebującymi modlitwę maryjną w liturgiczną uroczystość Królowej Polski, a następnie odpowiadał na zadawane mu pytania i wręczał każdemu pakunek ze skarpetami i środkami czystości.

„Błogosławieni miłosierni – to jedyny komentarz do tego, co robimy” – mówi w rozmowie z KAI ks. Szady.

W Poznaniu działają cztery jadłodajnie prowadzone przez siostry zakonne dla potrzebujących, których liczba w czasie epidemii koronawirusa gwałtownie wzrosła.