Mimo pandemii tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny odbędzie się. Tak zdecydowała koordynatorka wydarzenia, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Poinformował o tym rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra.

- Oczywiście kalendarz imprez, ze względu na obecną sytuację, będzie trochę okrojony, niemniej jednak będzie się działo - podkreślał.

13. edycję Metropolitalnego Święta Rodziny otwiera sobotni charytatywny "Bieg WIRTUALNY dla Franka’’ w Sośnicowicach, w którym mogą wziąć udział dzieci i dorośli. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.biegamyzsercem.pl.

W niedzielę, 24 maja, w ramach Święta jest możliwość uczestnictwa w dwóch Mszach św. O 10.00 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach liturgia będzie sprawowana w intencji rodzin diecezji gliwickiej. Z kolei o 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc będzie polecał wszystkich jubilatów małżeńskich.

Rokrocznie w program Metropolitalnego Święta Rodziny wpisywała się Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W tym roku organizatorzy zachęcają jednak do pielgrzymowania "wirtualnego", za pomocą transmisji. Tego dnia [31 maja] o 13.00 metropolita katowicki będzie przewodniczył mszy św. na Wzgórzu Piekarskim. Homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś.

Swoją propozycję ma też diecezjalne Radio eM. 26 maja o godz. 20.05 na antenie radia zabrzmią niezapomniane utwory najwybitniejszych twórców muzyki klasycznej. Będzie to "Koncert dla mam", a wśród artystów znajdą się muzycy NOSPR, a także soliści sopranistka Ewa Tracz i tenor Andrzej Lampert. Specjalnym punktem programu będzie wykonanie "Adagio" Tomasa Albinoniego pamięci prof. Krzysztofa Pendereckiego. Maestro odszedł niedawno, w czasie pandemii, bez możliwości należytego pożegnania.

1 czerwca Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich przygotuje - specjalne na Dzień Dziecka - wydarzenia na Facebooku. W programie znajdą się doświadczenia chemiczne, gimnastyka i zasłużony relaks.

7 czerwca także - specjalnie dla dzieci - o 10.00 w regionalnej telewizji TV Silesia wyemitowany będzie program "Rokolinowy świat". Program poprowadzą dzieci i dorośli.

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego świętowania ma być I Metropolitalny Konkurs Literacki dla rodzin. Do udziału w nim zaprasza wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. - Ponieważ nie będziemy mogli się spotykać, nie będziemy mogli razem biegać, nie będziemy mogli bywać na festynach czy koncertach, zastanawiamy się, jaką inną formułę zaproponować - mówi wiceprezydent. - Chcemy wspólnie z bibliotekami miejskimi, pod patronatem Biblioteki Śląskiej, zaproponować konkurs literacki - dodaje.

Organizatorzy - w ramach konkursu - czekają na krótkie teksty prozatorskie, których tematem jest hasło tegorocznego Święta Rodziny "Rodzina przestrzenią spotkania". - Ta forma jest interesująca, bo może być przyczynkiem do tego, by w rodzinach porozmawiać, powspominać dziadków czy pradziadków. Przywołać historie, które wydarzyły się i warte są odświeżenia. Niech to będzie czas na wspólne wspomnienia, ale i na świetną zabawę - zachęca Krzysztof Lewandowski. Termin nadsyłania prac mija z końcem sierpnia tego roku. Najlepsze prace zostaną opublikowane dzięki pomocy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Z oczywistych powodów konieczna była rezygnacja z organizacji publicznych spotkań, koncertów, konferencji i innych imprez, które miały być częścią obchodów tegorocznego Święta, niemniej jednak wciąż istnieje możliwość odkrywania istoty i przesłania tego Święta - wyjaśnia ks. Tomasz Wojtal, rzecznik metropolity katowickiego.

Abp Wiktor Skworc w przesłanym do parafii archidiecezji katowickiej komunikacie zaznaczył, że świętowanie powinno odbywać się "w przestrzeni naszych rodzin, którą w dobie pandemii powinny dopełniać nade wszystko życzliwe relacje i wzajemne wsparcie".

"Rodzina przestrzenią spotkania" - to hasło tegorocznej 13. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. W ostatnich latach na wydarzenie składało się ok. 120 imprez i propozycji religijnych, kulturalnych i sportowych. Większość z nich - z powodu pandemii - trzeba było w tym roku odwołać. Uaktualniony kalendarz wydarzeń znajduje się na stronie www.swieto-rodziny.pl.