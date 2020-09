Książka do napisania.

Kraków, Wrocław, Toskania. Budapeszt, Triest, a nawet Nowa Huta. Wszystkie te miasta i miejsca - a także wiele, wiele innych - doczekały się już swoich książek do pisania, czyli stylowych noteso-pamiętników, pełnych zdjęć, cytatów, ale i pustych kartek. Te każdy może zapełnić własnymi przemyśleniami, odkryciami, czy wspomnieniami.

Zapełniam więc i ja. Już blisko od miesiąca, bo właśnie wtedy trafiła w moje ręce „Jerozolima. Książka do pisania”, sprezentowana mi na urodziny przez żonę.

Znów jest okazja, by, przynajmniej w ten sposób, wrócić do żydowskiego Miasta Pokoju, chrześcijańskiego Świętego Miasta, czy muzułmańskiej Świętości – jak w tekście „ Jerozolima - wspólne dziedzictwo ” pisał ks. Józef Kozyra.

Własnych wspomnień starczyło mi zaledwie na kilka pierwszych stron. Później zacząłem więc grzebać w ulubionych książkach o Ziemi Świętej, w poszukiwaniu ciekawych cytatów, czy anegdot, które warto byłoby przepisać. Eli Barbur, Henryk Szafir, ks. Stanisław Biel… – publikacje tych, kultowych już dla mnie autorów, musiały pójść na pierwszy ogień.

Zwłaszcza do tekstów zmarłego na początku tego roku Szafira wróciłem z wielką przyjemnością. A i, rzecz jasna, nostalgią. „Bagaże z piasku” – cóż to był za zachwyt! W 20 lat po „odkryciu Orwella” pojawił mi się kolejny wielki autor. I teraz znów oprowadza mnie po Jerozolimie.

Pewnie wraz z nim udałoby się nam bez problemu znaleźć… hajabdollahy. Oj, naszukaliśmy się z żoną, przed laty, tych orientalnych słodkości na jerozolimskim bazarze. I nic (jak na łasucha przystało, oczywiście od tego wątku zacząłem moje wspominki w książce do pisania).

Książce, która jest nie lada wyzwaniem, ale i ogromną frajdą. Pretekstem do kolejnych, kolejnych, kolejnych poszukiwań. A co za tym idzie i odkryć. Ot chociażby takich jak poniższy, "jeruzalemski Nohavica".