W IV niedzielę wielkanocną w Kościele obchodzony jest 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce otwiera on Tydzień Modlitwy o Powołania do szczególnej służby w Kościele.

W ocenie przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegata KEP ds. powołań bp Marka Solarczyka, "ogłoszona w piątek data beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i s. Róży Marii Czackiej ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, które posługują osobom niewidomym - są dla nas cennym drogowskazem".

"Obie te postaci, choć tak różne, pokazują nam, że drogi Boże są inne, niż ludzkie. Mimo ogromnych trudności, z którymi przyszło im się wciąż mierzyć, świadectwo ich życia pokazuje, że bez względu na okoliczności można odczytać bliskość Boga i dzieło, które on chce przez człowieka zrealizować dla innych" - powiedział bp Solarczyk.

Przypomniał, że kard. Wyszyński święcenia kapłańskie z powodu choroby płuc przyjął nieco później niż jego koledzy - nie 29 czerwca 1924 roku, a 3 sierpnia 1924 roku. "Później przyszło mu przeżyć dramat II wojny światowej, by później w czasach stalinowskich, w wieku czterdziestu paru lat zostać biskupem dwóch wielkich diecezji i prymasem Polski. W końcu był czas uwięzienia" - zauważył.

"Mimo kolejnych trudności, których doświadczał, starał się być w pełni oddany Bogu na drodze powołania kapłańskiego i biskupiego. Dzięki temu, stał wielkim darem nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale także dla całego naszego narodu" - powiedział bp Solarczyk.

Zaznaczył, że "świadectwo jego życia pokazuje, że nawet w dobie coraz większej dziś sekularyzacji społeczeństwa, czy postaw wręcz wrogich Kościołowi, można podjąć i w pełni zrealizować powołanie kapłańskie. Co więcej, można na tej drodze dojść do świętości, czego dowodem jest zapowiedziana na 12 września beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia".

W ocenie bp Solarczyka "postać kard. Wyszyńskiego może być inspiracją dla młodych mężczyzn, którzy rozeznają powołanie do kapłaństwa".

Wskazując na postać s. Róży Marii Czackiej delegat KEP ds. powołań powiedział, że jej życie może być światłem dla osób konsekrowanych oraz tych, którzy odczytują w sercu powołanie życia radami ewangelicznymi.

"S. Róża Czacka była kobietą bardzo dobrze wykształconą, pochodzącą z zamożnej rodziny, która wieku 21 lat straciła wzrok. W całej swojej ułomności - po ludzku patrząc - odczytała zaproszenie Boga nie tylko, by żyć z innymi, którzy doświadczają podobnych trudności jak ona, ale także pomagać im. Owocem tego było wybranie życia konsekrowanego i założenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi" - powiedział hierarcha.

Podkreślił, że "życie obu tych osób wyraźnie pokazuje nam, że powołanie jest darem Boga dla wspólnoty Kościoła".

W ocenie bpa Solarczyka - obecna pandemia i związane z nią trudności nie są w stanie zabić pragnień i marzeń, które są w sercach młodych ludzi.

"Trudno czekać na warunki po ludzku wydawałoby się idealne. Jestem przekonany, że tak, jak w wielu różnych dziedzinach życia, człowiek po prostu niesie swoje marzenia, pragnienia, które próbuje w tych zmienionych okolicznościach zrealizować, tak jest i na płaszczyźnie duchowej" - powiedział.

"Kiedy jest w młodych chęć życia dla innych, to będą to podejmować bez względu na okoliczności. Jestem przekonany, że tak będzie się to wyrażało także w obecnym czasie" - powiedział przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Przyznał, że "obecne warunki, choć są trudne, to jednak nie uniemożliwiają kontaktu, refleksji oraz indywidualnych form związanych z życiem sakramentalnym, które są nieodzowne - zwłaszcza, kiedy mówimy o powołaniu do kapłaństwa czy życia konsekrowanego".

Zwrócił także uwagę, że mimo różnych obostrzeń w parafiach toczy praca duszpasterska z młodzieżą zarówno na poziomie akademickim, jak i młodszym. "To się realizuje, choć z większym wykorzystaniem środków audiowizualnych czy mediów społecznościowych" - wskazał bp Solarczyk.

"Ostatecznie zawsze zostaje człowiek z jego decyzją i bardzo osobistą relacją do Boga" - zaznaczył.

Na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Franciszek przygotował orędzie "Święty Józef: marzenie powołania" opublikowane 19 marca. Wskazując na przykład opiekuna Świętej Rodziny zaapelował o "serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie".

Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele w tym roku przeżywany będzie w Polsce pod hasłem "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy".

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów.