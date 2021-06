Jezus Miłosierny i wieczysta adoracja w sercu Manhattanu  

Pomysłodawcą kaplicy jest miejscowy kardynał Timothy Dolan. To on zwrócił się do dominikanów prowadzących parafię św. Józefa w Greenwich Village, proponując im otwarcie kaplicy z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu.

Parafia ma doskonałą lokalizację, jest łatwo dostępna środkami miejskiej komunikacji. Greenwich Village jest spokojniejszą, bardziej rezydencjonalną dzielnicą Manhattanu, ale jest też znana z artystycznej bohemy, a także jako przystań dla kultury LGBT – wyjaśnia o. Boniface Endorf, proboszcz parafii. Przewiduje on, że wprowadzenie wieczystej adoracji doprowadzi do duchowej przemiany tej dzielnicy, kaplica będzie miejscem, gdzie zawsze można spotkać Jezusa. Jest o tyle ważne, że Manhattan to jeden z najgęściej zaludnionych i najbardziej wpływowych obszarów w Stanach Zjednoczonych. Potrzebuje on łask, które będą płynąć z tej kaplicy. Parafianie i studenci pobliskich uniwersytetów już są podekscytowani tym projektem – zapewnia o. Endorf w wywiadzie dla agencji CNA.

Kaplica zostanie wybudowana w stylu neoromańskim. Będą w niej stalle dla chóru, dzięki czemu wierni będą mogli uczestniczyć w sprawowanej przez dominikanów Liturgii Godzin. Otwarcie kaplicy przewiduje się na Wielkanoc przyszłego roku.