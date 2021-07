Konfederacja przedstawiła nowy program  

Konwencja programowa Konfederacji odbyła się w Warszawie w niedzielę. Przedstawiony podczas niej program o nazwie "Polska na nowo", ma być odpowiedzią na "Polski Ład" obozu rządzącego. Został on zaprezentowany przez liderów ugrupowania m.in. Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego, Jakuba Kuleszę, Artura Dziambora, Janusza Korwina-Mikkego i Grzegorza Brauna. Program został podzielony na 5 "filarów" - "Niskie i proste podatki", "Niższe koszty życia", "Efektywna i nowoczesna edukacja", "Sprawna i dostępna ochrona zdrowia" oraz "Państwo Prawa".

Pierwszy z "filarów", "Niskie i proste podatki", prezentowany był przez lidera poselskiego koła Konfederacji Jakuba Kuleszę. Przedstawił on pomysł jednej ustawy, która zlikwidowałaby 15 różnych podatków - w tym m.in. podatek cukrowy, opłatę reprograficzną i opłaty środowiskowe. Ponadto postulował obniżenie kosztów paliwa do ok. 4 zł za litr oraz wprowadzenie dobrowolnych składek dla ZUS dla przedsiębiorców. "W tym niepewnym i zmiennym świecie tylko jedna rzecz jest dla przedsiębiorcy pewna: zapłaci wysoką składkę na ZUS. Należy z tym skończyć" - mówił polityk Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Niższe koszty życia" to postulaty obniżki cen mieszkań, prądu oraz opłat za wywóz śmieci. "Powstrzymamy inflację, obecnie najwyższą w UE. Ustabilizujemy ceny towarów w sklepach. Przebijemy bańkę na rynku mieszkań. Powołamy do życia mieszkaniowe konta oszczędnościowe, na których dzięki podwójnej uldze podatkowej każdy będzie mógł bezpiecznie odkładać na mieszkanie dla siebie lub swojego dziecka" - wyliczył polityk Konfederacji Michał Wawer. "Chcemy Polski, w której opłaca się oszczędzać, w której Polaków stać na własne mieszkania i Polski, w której istnieje dumna i silna klasa średnia" - dodał.

"Efektywna i nowoczesna edukacja" to przede wszystkim "odbiurokratyzowanie szkolnictwa" oraz wprowadzenie bonu edukacyjnego, który pozwoliłby rodzicom decydować, do której szkoły posłać dziecko, a szkoły musiałyby konkurować ze sobą opinią i reputacją. Ponadto, prezentujący tę część poseł Konfederacji Artur Dziambor wezwał, by w edukacji "nigdy więcej nie wprowadzać lockdownów". "Młodzi ludzie w dużym stopniu oduczyli się uczenia. Musimy zrobić wszystko, by rzeczywiście we wrześniu wrócili (do szkół - PAP). Musimy również zrobić wszystko, by nauczyciele nie zajmowali się papierologią, a zajmowali się uczniem" - podkreślił Dziambor.

W zakresie ochrony zdrowia przedstawiony został postulat wprowadzenia bonu zdrowotnego, który pozwoliłby na konkurencję różnych funduszy zdrowia, publicznych oraz prywatnych. "Każdy powinien robić ze swoją składką zdrowotną co chce. Chcemy wprowadzić bon zdrowotny, który polepszy sytuację pacjentów" - powiedział poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. "Potrzebna jest większa konkurencja w ochronie zdrowia. NFZ nie może być monopolistą" - przekonywał.

Liderzy Konfederacji wyrazili sprzeciw wobec zmian funkcjonowania służby zdrowia w okresie pandemii COVID-19. "Nigdy więcej lockdownów, nigdy więcej nieprzyjmowania chorych i pacjentów do lekarzy" - powiedział poseł Konfederacji i lider ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Ostatnim "filarem" było "Państwo prawa". Zostały w nim zawarte postulaty sprzeciwiające się wprowadzeniu tzw. paszportów covidowych oraz "segregacji sanitarnych", a także postulat "rolnictwa bez ideologii" - przeciwdziałanie takim legislacjom jak zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy tzw. "Piątka dla zwierząt".

Konwencję zakończyło zaproszenie na "Wakacje z Konfederacją" - serię imprez w popularnych polskich miejscowościach turystycznych, które odbywać się będą do 7 sierpnia.