Szef MON wyróżnił żołnierzy ratujących życie  

Nie przechodzicie obok, kiedy widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy, to istota służby wojskowej - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak do żołnierzy, których wyróżnił za ratowanie ludzkiego życia.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego minister obrony uhonorował wyróżniających się żołnierzy i oddziały; wręczył pośmiertnie nominacje oficerskie dwóm żołnierzom AK i powojennego podziemia.

"Miałem zaszczyt uhonorować żołnierzy, którzy wykazali się męstwem, ratując życie innych. Dziękuje paniom i panom za postawę służby, za to, że nie przechodzicie obok, kiedy widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy" - powiedział minister w sobotę podczas uroczystości w siedzibie MON w Warszawie. "To jest istota służby wojskowej. To nie jest praca, obowiązki wypełniane przez osiem godzin, to jest postawa życiowa" - dodał. Podkreślił też zaangażowanie wojska w walkę z epidemią.

Szef MON wręczył nagrody pieniężne żołnierzom, którzy wykazali bohaterstwo w ratowaniu ludzkiego życia. Wyróżnił żołnierzy m. in. za uratowanie osób z płonącego pojazdu, skuteczną akcję gaśniczą, uratowanie życia tonącemu, za skuteczną akcję gaśniczą, przywrócenie funkcji życiowych poszkodowanym, uratowanie życia niemowlęciu, udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, powstrzymanie napaści na personel medyczny, udaremnienie próby samobójczej i zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy.

Wręczył również odznaczenia resortowe, nadał tytuły honorowe Zasłużony Żołnierz RP i Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Otrzymały je 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej i 2. Lubelska Brygada OT.

Mariusz Błaszczak wręczył nadane pośmiertnie patenty oficerskie rodzinom dwóch żołnierzy AK i powojennego podziemia - Tadeusza Przewoźnika ps. Kuba, zmarłego w 1992 r., i Tadeusza Radwańskiego ps. Kostek, który zmarł w więziennym szpitalu w 1948 r. Obaj zostali odznaczeni Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. "Nie pogodzili się z decyzjami które doprowadziły do tego, że Polska chociaż formalnie była w obozie zwycięzców, faktycznie po wojnie niepodległości nie odzyskała, obaj walczyli jako żołnierze niezłomni" - powiedział szef MON o dwóch żołnierzach AK, którzy później wstąpili do NSZ.

Błaszczak nawiązał do Bitwy Warszawskiej 1920 r., w której rocznicę zostało ustanowione Święto Wojska Polskiego. Powiedział, że była to batalia, która "uratowała wolność Rzeczypospolitej, ale także przesądziła o losach świata, dlatego że wiktoria warszawska dała wolność Europie". "Ochroniła Europę przed Rosją bolszewicką i przed rosyjskim, bolszewickim totalitaryzmem" - dodał. Podkreślił, że polskie wojsko składało się w 1920 r. z ochotników.

Szef MON złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze i pod tablicami na terenie siedziby MON przy ul. Klonowej, upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej.(PAP)

