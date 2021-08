Potężne wybuchy w Kabulu, wśród zabitych są dzieci  

Nie żyje co najmniej kilkadziesiąt osób. Doszło do kilku eksplozji

Telewizja Fox News podała w czwartek, że co najmniej 10 amerykańskich żołnierzy zginęło, a dziesiątki odniosły obrażenia w wyniku zamachów pod lotniskiem w Kabulu. Tymczasem według "Wall Street Journal" liczba afgańskich ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 60.

Fox News powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji.

Dokładna liczba ofiar śmiertelnych zamachów bombowych w pobliżu kabulskiego lotniska nie jest znana, ale jak podał "WSJ", liczba Afgańczyków wśród nich wynosi obecnie co najmniej 60. Takie informacje przekazały dziennikowi afgańskie służby medyczne.