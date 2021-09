KE proponuje jedną, uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych  

Komisja Europejska zaproponowała w piątek wprowadzenie jednej, uniwersalnej ładowarki do urządzeń elektronicznych dla wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo.

To krok w walce z elektroodpadami i niedogodnościami dla konsumentów, którzy muszą korzystać w domu z wielu ładowarek do urządzeń. Po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem do zagadnienia, liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie, ale nie udało się w pełni rozwiązać problemu.

Komisja przedstawia obecnie przepisy mające na celu wprowadzenie jednej, uniwersalnej ładowarki do urządzeń elektronicznych.

W zamyśle KE, USB-C stanie się standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.