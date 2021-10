Choć zakończyła się już wizyta ad limina Apostolorum trzeciej grupy polskich biskupów, to łódzcy księża biskupi przedłużyli swój pobyt w Italii i w sobotę 23 października nawiedzili Subiaco - miejsce uświęcone życiem św. Benedykta oraz obecnością św. Franciszka z Asyżu. To – jak zauważa metropolita łódzki – powrót do korzeni Kościoła, do życia wspólnotowego w Kościele. Dobrze jest to zobaczyć w tym czasie, kiedy z całym Kościołem rozpoczynamy przeżywać synod, kolejny synod biskupów, który Papież uczynił synodem powszechnym – dodał abp. Ryś.

- Ta duża praca może być też wykonana w małych grupach, w małych wspólnotach. Temu ma służyć synod, by pobudzić nas do konkretnego życia wspólnego w Kościele – zauważył metropolita łódzki.

Łódzkim biskupom do Subiaco towarzyszył jałmużnik papieski – ksiądz kardynał Konrad Krajewski, który pochodzi z Łodzi.

Podsumowując tegoroczną wizytę w Wiecznym Mieście arcybiskup Grzegorz zauważył, że centrum każdej wizyty ad limina Apostolorum jest pielgrzymka do czterech świętych miejsc w Rzymie, jakimi są cztery bazyliki większe: Bazylika św. Piotra, Bazylika św. Pawła, Bazylika na Lateranie i Bazylika Matki Bożej Większej. To były miejsca modlitwy, refleksji i medytacji nad Słowem. – podkreślił.

Metropolia łódzki zwrócił uwagę, że centralnym wydarzeniem ad limina jest spotkanie z Ojcem Świętym. - To było niezwykłe spotkanie. Papież Franciszek poświęcił nam dwie i pół godziny na braterską rozmowę, do której zachęcał. Mówił, że rozmawia z nami jak biskup z biskupami. Nikt nie skorzystał z tego prawa - ale dawał nam prawo do krytyki, do zgłaszania jakiś wątpliwości. Skorzystaliśmy z możliwości zadawania Ojcu Świętemu pytań. Papież odpowiadał szerzej, nie próbował nam dawać zbyt konkretnych recept, raczej podpowiadał szerszą rzeczywistość służącą potem do rozeznania, w jaką stronę iść.

Ale niewątpliwie kluczem, do którego wracał ciągle, i my pewnie też spróbujemy do niego nawiązywać częściej, to była jego odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące trudnej sytuacji Kościoła w Polsce, takiej kryzysowej, związanej z tym, że ludzie z Kościoła odchodzą, że pojawia się duża liczba apostazji, że młodzież przestaje uczęszczać na lekcję katechezy w szkołach, że nasze społeczeństwo bardzo mocno się sekularyzuje, pokolenie najmłodsze pewnie najszybciej – na te wszystkie te trudne problemy Ojciec Święty odpowiadał: świadectwo, świadectwo, świadectwo, a potem bliskość, i trzeci – ważny postulat dla biskupów – bądźcie pasterzami! Być pasterzem, mamy być blisko, a rozstrzygająca odpowiedź na każdego rodzaju kryzys to świadectwo – to było wielokrotnie powtórzone przez Ojca Świętego. Trzeba teraz w sobie odnaleźć posłuszeństwo wobec tego papieskiego słowa i otworzyć się na nie, i w nie wejść w sposób decydujący – tłumaczył.

Arcybiskup Grzegorz dodał, że w czasie wizyty w watykańskich dykasteriach, kongregacjach i radach najważniejszymi wizytami były wizyta w Papieskiej Radzie Jedności Chrześcijan, oraz w Radzie ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Tegoroczna wizyta ad limina Apostolorum do druga tego typu wizyta biskupia księdza biskupa Grzegorza, ale pierwsza jako metropolity łódzkiego. Pierwszą pielgrzymkę do grobów Apostołów Piotra i Pawła wraz z innymi biskupami ksiądz biskup odbył jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej w 2014 roku.