Sobie życzliwi. Akcja charytatywna o. Adama Szustaka

Jak zwykle w Adwencie Fundacja Malak organizuje wydarzenie, którego celem jest "konkretna, zintensyfikowana, odpowiadająca na silną potrzebę chwili" pomoc charytatywna.

"W wielkim uproszczeniu chcemy zachęcić nas wszystkich, żebyśmy pomimo wszelkich podziałów i odmienności poglądów rozwijali w sobie »postawę pragnienia dobra dla drugiej osoby«, czyli życzliwość" - piszą organizatorzy, odwołując się do encykliki papieża Franciszka "Fratelli tutti".

Jak zauważają, w definicji słowa "życzliwość" pojawia się stwierdzenie, że "człowiek życzliwy łagodzi cierpienia i przyczynia się do szczęścia innych" oraz że jest to cecha człowieka, który lubi ludzi i działa na rzecz poprawy ich bytu. "Jest to również jedna z cnót społecznych, która wyraża się w słowach, postawie i czynie" - dodają.

W tym roku wyznaczone zostały trzy obszary życia społecznego, które mają być "ćwiczeniem w życzliwości".

Pierwszy z nich to osoby niepełnosprawne i ich rodziny. - Wszyscy wiemy, jak wiele kosztuje opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem. Chcemy wesprzeć ośrodki, które dają wytchnienie takim rodzinom, dają im ulgę - wyjaśnia o. Adam Szustak na swoim kanale YouTube "Langusta na palmie".

Drugi obszar dotyczy osób znajdujących się w kryzysach życiowych z powodu rozwodu, depresji, straty dziecka, uzależnień, braku przebaczenia, niewiary, straty pracy, dachu nad głową, biedy, zaburzeń psychicznych czy traumy. Zebrane pieniądze mają im pomóc w przejściu przez trudne okresy i sprawić, że nie będą czuli się samotni w tym doświadczeniu.

- Trzeci rejon pomocy związany jest z tym, co dzieje się w Polsce na granicy z Białorusią - zapowiada o. Szustak, zachęcając do wsparcia uchodźców i emigrantów oraz ludzi niosących im pomoc bezpośrednią. - Chcemy wesprzeć ośrodki zajmujące się uchodźcami, służby, które podejmują bardzo trudną pracę na granicy, i rodziny. Chodzi o to, by całą tę sytuację wesprzeć opieką - dodaje.

Szczegóły na temat zbiórki oraz sposobów jej wsparcia można znaleźć na stronie fundacjamalak.pl. Adwentowa Akcja Charytatywna odbywa się już po raz piąty.

Fundacja Malak to organizacja non profit, której pomysłodawcą był o. Adam Szustak. Od 2012 r. organizuje rekolekcje, wieczory uwielbienia, konferencje, spotkania i akcje charytatywne. Jej patronem jest św. Jacek, a dominikański charyzmat głoszenia "wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby" jest jej bardzo bliski. Od lat współpracuje z o. Szustakiem i o. Tomaszem Nowakiem OP, którzy sprawują opiekę duchową nad organizowanymi wydarzeniami.