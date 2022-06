Czy warto studiować sztuczną inteligencję?

Jeszcze rok temu na hasło sztuczna inteligencja w popularnych serwisach rekrutacyjnych widziałem zaledwie kilka ofert pracy, teraz to blisko 700 - mówi prof. Robert Trypuz, współorganizator nowego kierunku studiów na lubelskiej uczelni pod nazwą "sztuczna inteligencja". - W dziale kadr w jednej z firm w USA dowiedziałem się, że pracy dla specjalistów od SI jest znaczniej więcej niż dla zwykłych informatyków.

Sztuczna inteligencja, jak wyjaśnia prof. Trypuz, to tak naprawdę algorytm, czyli program komputerowy, który automatyzuje sposób, w jaki ludzie myślą. - Jeśli istnieje jakiś aspekt ludzkiego myślenia, który da się zaprogramować, to jest to właśnie sztuczna inteligencja. My zazwyczaj utożsamiamy SI z filmami sci-fi. Mówiąc o sztucznej inteligencji, widzimy od razu “Gwiezdne wojny”, a to są bardzo przyziemne, choć nie mniej interesujące technologie.

Dziś, co podkreśla naukowiec, każdy na zwyczajnym laptopie może napisać prosty dwudziestowierszowy algorytm, który np. będzie w stanie na zdjęciach rozróżnić koty od psów. - SI jest w tej chwili na takim poziomie, że można jej uczyć i ją poznawać, nie mając wcale dużego zaplecza. Wystarczy komputer i ludzie, którzy się na tym znają - stwierdza prof. Trypuz.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od dłuższego czasu w ramach kierunku kognitywistyka na Wydziale Filozofii prowadzone były zajęcia ze sztucznej inteligencji. Teraz wydział otwiera odrębny kierunek poświęcony temu zagadnieniu. To jedyne miejsce na wschód od Wisły, gdzie będzie można zdobyć zawód przyszłości.

Na tym nowatorskim kierunku studiów połowa zajęć będzie stricte informatyczna, bo będzie dokładnie tyle samo godzin programowania, co na kierunkach informatycznych, ale druga połowa to będą przedmioty poszerzające wiedzę na temat ludzkiej natury, poznania oraz funkcjonowania mózgu. Poruszane również będą również pytania natury etycznej.

- Nie ukrywam, że to kierunek dla ludzi dociekliwych, zainteresowanych jednocześnie tym jak działa mózg czy ludzka świadomość, a jednocześnie lubiących logikę i matematykę oraz otwartych na naukę programowania, którego będziemy uczyć od zera. Wystarczą jedynie chęci i otwarty umysł - zaznacza Robert Trypuz. - Bo żeby tworzyć sztuczną inteligencję, trzeba dobrze wiedzieć, jak poznaje i działa człowiek, jak funkcjonuje jego mózg oraz umieć przełożyć to na język zrozumiały dla komputera, czyli krótko mówiąc: umieć to zaprogramować.