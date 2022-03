Nietypowy kierunek studiów na KUL

Rusza od października 2022 r. Będzie na nim mogło studiować na razie zaledwie 36 osób. To zdecydowanie kierunek przyszłości.

KUL od nowego roku akademickiego 2022/2023 uruchamia nowy kierunek studiów - sztuczna Inteligencja.

Zajęcia - jak opowiada prof. Piotr Kulicki z Katedry Podstaw Informatyki na KUL - będą koncentrować się na praktycznych umiejętnościach programistycznych związanych z aplikacjami sztucznej inteligencji. Na uniwersytecie trwa obecnie Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna pt. "Czas na umysł 4.0. Sztuczna Inteligencja".

Nowe studia z zakresu sztucznej inteligencji, które będzie mogło od października 2022 r. podjąć 36 osób, mają przygotować do podjęcia pracy w charakterze programistów i specjalistów w zakresie projektowania systemów inteligentnych, a także oceny ich przydatności.

Pozwolą one uzyskać bardzo konkretne kompetencje zawodowe, dzięki którym będzie można m.in. tworzyć proste i złożone programy komputerowe do rozwiązywania problemów związanych z AI (z ang. Artificial Intelligence), a także kompetencje analityczno-informatyczne, takie jak programowanie w języku skryptowym Python oraz w języku R. To także możliwość uzyskania umiejętności korzystania ze specjalistycznych narzędzi programistycznych w zakresie - jak podają twórcy kierunku - automatyzacji rozumowań, reprezentacji wiedzy, maszynowego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego.

- Próbując określić to, czym jest, a właściwie czym ma być sztuczna inteligencja, należy wskazać na całkowicie nowy podmiot w otaczającej nas rzeczywistości. I nie chodzi tutaj o znany w kulturze masowej byt, który miałby okazać się groźny dla ludzi, lecz o sztuczną inteligencję związaną z jej praktycznym zastosowaniem - podkreśla prof. Kulicki, przypominając, że sztuczna inteligencja ma pomagać ludziom w rozwiązywaniu bardzo konkretnych zadań.

Absolwenci KUL po kierunku sztuczna inteligencja mają jednak posiadać nie tylko praktyczne umiejętności programistyczne, ale mają być także przygotowani do kształtowania polityki w tym obszarze np. w przedsiębiorstwach lub w administracji państwowej. "Co ważne, to z pewnością będą bardzo ciekawe studia łączące wiedzę nie tylko z informatyki, ale także z filozofii, psychologii czy modnej w ostatnich latach kognitywistyki" - podsumowuje prof. Kulicki.