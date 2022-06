Spojrzenie w trzech kierunkach  

- Kluczem do życia są trzy miłości. Miłość do Pana Boga, miłość do drugiego człowieka i miłość do samego siebie. Chciałbym, abyśmy przez te trzy dni spojrzeli w tych trzech kierunkach - mówił o. Adam Szustak OP, który głosi rekolekcje w Gorzowie Wlkp.