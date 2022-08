Muzyczny i duchowy zastrzyk  

Tegoroczna edycja wydarzenia, która przebiega pod hasłem "Powstaje z ognia", to bogaty wybór sekcji tematycznych i urozmaicony program na każdy z siedmiu dni warsztatowych oraz znakomici prowadzący i niepowtarzalny klimat zabytkowego klasztoru dominikanów w samym centrum Krakowa.

- Śpiew liturgiczny to coś, co tworzy liturgię. To nie oprawa, coś, co ma zająć czas, kiedy ksiądz "robi swoje". Śpiew liturgiczny ma być związany z tym, co się dzieje przy ołtarzu. Bardzo cieszę się, że już po raz kolejny widzimy tak dużą odpowiedź w postaci liczby uczestników - podkreśla o. Wojciech Sznyk OP, koordynator warsztatów.

W programie wydarzenia znalazły się warsztaty wielogłosowe w trzech grupach zaawansowania oraz warsztaty tematyczne w sekcjach: podstawy dyrygowania, emisja głosu, śpiew gregoriański, śpiew bizantyjski, pieśni zespołu "Jerycho".

Oprócz tego odbywały się też spotkania otwarte, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani, także nieuczestniczący w warsztatach - codzienna Msza św. oraz propozycje wieczorne, w tym nabożeństwa, koncerty czy projekcja filmu. Eucharystie były również transmitowane na żywo przez internet. Zwieńczeniem całotygodniowej pracy jest otwarta dla wszystkich prezentacja jej efektów dziś o 14.30 w bazylice Świętej Trójcy.

Uczestnicy i prowadzący podkreślają, że warsztaty to wyjątkowy czas. - To "zastrzyk" zarówno muzyczny, bo człowiek dowiaduje się wielu nowości z dziedziny muzyki liturgicznej, jak i duchowy, gdyż atmosfera, która tutaj panuje, wiąże się z czymś więcej, niż z samą muzyką - przyznaje ks. Michał Stęchły.

Urszula Rogala, współprowadząca warsztaty, dodaje: - To jest taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na radość spotkania z drugim człowiekiem, ale też na spotkanie z Panem Bogiem i to właśnie w przestrzeni muzyki, która jest szczególną formą wyrazu, w której mamy wspólną wrażliwość i razem poruszamy się w tym pięknie.

Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wiodący projekt Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, przeznaczony dla wokalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną. Mają one służyć kształtowaniu nowych i dobrych wzorców w tej ważnej dziedzinie życia Kościoła.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także tworzy środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.