Powstanie wrocławski oddział Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego  

Ukraiński Uniwersytet Katolicki jest pierwszym uniwersytetem katolickim, który został otwarty na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Jest spadkobiercą i kontynuatorem pracy naukowej Greckokatolickiej Akademii Teologicznej, stworzonej przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego w latach 1928-1929 we Lwowie. Uczelnia prowadzona jest na wzór Harvardu.

Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, 18 sierpnia podpisano akt notarialny o utworzeniu Fundacji Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce z oddziałem we Wrocławiu. Jej założycielami są rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego ks. Bohdan Prach, biskup wrocławsko-koszaliński Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Włodzimierz Juszczak oraz były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

"Ukraiński Uniwersytet Katolicki powinien być tam, gdzie są Ukraińcy, gdzie potrzebują wsparcia duchowego i intelektualnego. Dzisiaj naszym zadaniem jest przekazywanie ludziom prawdy Bożej, dalsze służenie im tam, gdzie się znaleźli z powodu wojny, pomoc w nawiązaniu bliższych kontaktów z polskim środowiskiem naukowym. W Polsce działa już wiele ukraińskich i polskich organizacji wolontariackich i publicznych, więc jesteśmy gotowi do współpracy. Ale mamy też nadzieję, że nasza obecność tam pomoże budować nowe mosty solidarności między Unią Europejską a Ukrainą" - mówił KAI rektor ks. Prach.

Jeszcze przed wojną w Ukrainie we Wrocławiu mieszkało ok. 100 tys. Ukraińców, teraz szacuje się, że ich liczba się potroiła. - Część z nich powróci do Ukrainy. Ale niektórzy prawdopodobnie pozostaną. Dlatego obecność Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Wrocławiu będzie miała ogromne znaczenie dla społeczności ukraińskiej. Taka instytucja jak Ukraiński Uniwersytet Katolicki ma za zadanie kształtować i chronić społeczność ukraińską we Wrocławiu i regionie - mówi bp Juszczak.

KAI podała, że wrocławski oddział Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego ma być zlokalizowany w centrum miasta, obok budynków Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.