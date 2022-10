Abp Szewczuk: walczmy z wojną znieważającą ludzkie życie  

„Podczas wojny można mieć czasem wrażenie, że ludzkie życie traci na wartości. Ponieważ codziennie widzimy, ile śmierci jest wokół nas” – podkreślił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Dlatego rozważał on, jakie postawy powinno przyjmować chrześcijańskie społeczeństwo zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu.

Przeczytaj: Prezydent Zełenski o atakach na cywilną infrastrukturę: świat może i powinien zatrzymać rosyjski terror

Abp Szewczuk: starajmy się o szacunek dla ludzkiego życia

„Szczególnie podczas wojny, podczas tej zniewagi dla ludzkiego życia, powinniśmy wciąż i wciąż przypominać, wyznawać, głosić Boże przykazanie «nie zabijaj» (…). Taki jest nasz obowiązek, chrześcijan trzeciego tysiąclecia, szanować ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, ratować to życie, służyć mu (…). Stąd, jeśli chcemy spełnić to przykazanie «nie zabijaj», jeśli nie chcemy po prostu zwyciężyć na wojnie, ale zwyciężyć samą wojnę, powinniśmy wszystko zrobić, aby grzech zabójstwa nie kaził duszy naszego narodu, nie niszczył naszych rodzin, naszego społeczeństwa – powiedział abp Szewczuk. – Chcę dzisiaj szczególnie prosić was o modlitwę za naszych braci i siostry na terytoriach okupowanych, gdzie w wyjątkowy sposób ludzkie życie jest znieważane. W ostatnich dniach wszystkimi po prostu wstrząsnęła historia pewnej rodziny ze Skadowska. (…) Okupanci wdarli się do mieszkania lekarzy Tatiany i Anatolija Mudrienko, a następnie powiesili panią doktor Tatianę obok budynku miejskiego sądu. Przerażające rzeczy. Pomódlmy się za tych naszych braci, których obecnie maltretują psychicznie czy fizycznie, których próbują namówić do zdrady własnej ojczyzny, których pod przymusem rekrutują, zaganiają do rosyjskiego wojska. Pomódlmy się za tych braci i siostry, którzy pod jarzmem okupanta zostali pozbawieni wszelkich praw na swojej rodzinnej ziemi.“