Joseph Ratzinger był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Zmarły ostatniego dnia 2022 r. papież Benedykt XVI był doktorem honoris causa KUL. Ale to nie jedyne jego kontakty z lubelską uczelnią.

Pod koniec lutego 1988 r. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednogłośnie zdecydował o nadaniu doktoratu honoris causa prefektowi Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary, niemieckiemu kardynałowi Josephowi Ratzingerowi. Nie było to jedyne powiązanie duchownego z najstarszym katolickim uniwersytetem w Europie.



Uroczystość nadania tytułu odbyła się w październiku, podczas inauguracji roku akademickiego 1988/89 i ściągnęła do Lublina najważniejszych duchownych w Polsce, na czele z Józefem Glempem, prymasem Polski. Siedemnaście lat później kardynał Ratzinger został papieżem.

W 2011 roku uniwersytet uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów kard. Josepha Ratzingera w serii „Opera Omnia Josepha Ratzingera”, w łącznej liczbie 16 tomów.

- Projekt dotyczy uniwersalnej myśli i wszechstronnego dorobku filozoficzno-teologicznego Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, który oddaje doskonale istotę dwutysiącletniego dziedzictwa spotkania trzech kultur: żydowskiej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej - mówi ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor naczelny polskiej edycji Opera Omnia.

Dotychczas na KUL odbyła się prezentacja 14 tomów, w łącznej licznie 23 woluminów całego dzieła. Pozostał jeszcze jeden tom biograficzny.

Prestiżowy projekt dla uniwersytetu stał się przyczyną bezpośrednich kontaktów naukowców KUL z byłym papieżem.

3 grudnia 2015 r. Papa emeritus przyjął na specjalnej audiencji w Monastero Mater Ecclesiae w Watykanie ks. prof. Krzysztofa Góździa, redaktora polskiej edycji Opera Omnia, członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Papież pobłogosławił całe dzieło i dokonał osobistego wpisu do wydanego w tym czasie tomu VI/2 "Jezus z Nazaretu". Było to jedno z wielu niezwykłych spotkań z geniuszem teologicznym naszych czasów, którego określa się słusznie jako Mozarta teologii albo współczesnego Ojca Kościoła.

Wymownym wydarzeniem była specjalna audiencja u Benedykta XVI 26 kwietnia 2018 roku z okazji 100-lecia KUL abp. Stanisława Budzika wielkiego kanclerza KUL, Antoniego Dębińskiego, rektora KUL i redaktorów Opera Omnia Marzeny Góreckiej i ks. Krzysztofa Góździa

- Papież emeryt zaprezentował wszystkie tomy Opera omnia, a delegacja KUL wręczyła mu ostatnio wydany tom IX "Wiara w Piśmie Świętym i Tradycji". Papież naświetlił podczas spotkania wspaniałe momenty dziejów polskiego chrześcijaństwa i wspomniał o umiłowaniu języka polskiego ze względu na Jana Pawła II. Pobłogosławił prace nad kontynuacją dzieła Opera Omnia - wspomina ks. prof. Góźdź.