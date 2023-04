W wieczornym wystąpieniu wideo Zełenski podkreślił, że w piątek poświęcił "maksymalną uwagę komunikowaniu się w formacie Ramstein" w związku z trwającymi obradami. "Dziękuję tym partnerom, których determinacja w pełni odpowiada realnej sytuacji i potrzebom na polu walki" - oświadczył. (https://tinyurl.com/3zbjb9es)

W piątek odbyło się posiedzenie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. To licząca ponad 40 państw międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy.