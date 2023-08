Komunikacja. Nową zakopianką pojedziemy za rok!  

GDDKiA zmienia organizację ruchu na ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu, w okolicach budowanego węzła Nowy Targ Zachód. Oznacza to trudniejszy dojazd do sanktuarium w Ludźmierzu.

Gdy ulica Ludźmierska (przebiegająca na drodze wojewódzkiej nr 957) zostanie udostępniona kierowcom, nie będą oni już musieli jeździć łącznicami budowanego węzła. Na węźle rozpoczną się prace związane z budową wjazdów i zjazdów na nową zakopiankę.

Ze względu na prace, które trwają na ul. Ludźmierskiej, kierowcom zostanie udostępniony jeden pas ruchu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez pracowników budowy (jedynie w nocy, od godz. 22 do 6).

Te utrudnienia potrwają do końca października. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami, gdyż ulica Ludźmierska jest głównym traktem komunikacyjnym łączącym Nowy Targ z pobliskimi miejscowościami, m.in. Ludźmierzem czy Czarnym Dunajcem.

Nowy odcinek drogi krajowej o długości 16,13 km powstaje między Rdzawką a Nowym Targiem. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Budowane są cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie - ponad jedna czwarta długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa, w Lasku koło Nowego Targu, będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią.

Wartość inwestycji to prawie miliard złptych. Planowany termin oddania do użytkowania to wrzesień 2024 roku.