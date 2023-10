Obchody 45-lecia wyboru św. Jana Pawła II w Rzymie służą skoncentrowaniu się na wymiarze polskości i kultury polskiej, kultury chrześcijańskiej i tego wszystkiego, co leżało na sercu Janowi Pawłowi II – powiedział ks. Paweł Ptasznik, rektor kościoła pw. św. Stanisława, odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków w Rzymie oraz przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II.

Ks. Ptasznik wskazał, że 45-lecia wyboru Papieża Polaka jest okazją, żeby „zmobilizować środowisko polskie w Rzymie do wracania pamięcią do tamtego czasu, tego pontyfikatu, do dzieła Jana Pawła II w różnych wymiarach, nie tylko w wymiarze religijnym, ale również w wymiarze kultury i dziejów świata”. Dodał, iż obchody zostały zorganizowane w ten sposób, żeby „właśnie te wszystkie wymiary w nich się mieściły”.

Odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków w Rzymie podkreślił, że grupa studencka, która funkcjonuje przy kościele pw. św. Stanisława, bardzo chętnie się zaangażuje w czuwanie modlitewne i będzie obecna podczas wszystkich wydarzeń związanych w rocznicą wyboru św. Jana Pawła II.

Ks. Ptasznik podkreślił, że współpracując ze św. Janem Pawłem II miał wiele pięknych przeżyć. W kontekście pracy duszpasterskiej w Rzymie i pracy w Fundacji Jana Pawła II wyznał, że najbardziej w tych dniach przychodzą mu na myśl te chwile, kiedy „Ojciec Święty przygotowywał teksty i starał się w jakiś sposób analizować sytuację w Polsce i w Kościele w naszej Ojczyźnie”.

Program obchodów 45-lecia wyboru św. Jana Pawła II w Rzymie jest bardzo bogaty i różnorodny. W czwartek 12 października była Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego z udziałem wielu wiernych i biskupów na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim. Tego samego dnia wieczorem miała miejsce projekcja fragmentów filmów „Apartament” i „Metr od świętości” oraz polsko-włoski panel dyskusyjny w auli przy kościele św. Stanisława w Rzymie.

W dniach od 13 do 15 października będą Warsztaty Muzyki Kościelnej „Wiara i Rozum” w kościele św. Stanisława w Rzymie.

W dniu wyboru Papieża Polaka 16 października o 7.15 będzie Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II. Tego samego dni o 15.00 będzie Eucharystia przy Cathedra Petri w Bazylice św. Piotra w Watykanie z udziałem Ojców i Matek Synodalnych. Dziń zakoćzy się koncertem Mazowsze w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Ks. Paweł Ptasznik wraz ze wspólnotą Polaków gromadzących się w kościele pw. św. Stanisława zaprasza na koncert słowno-muzyczny, ktory będzie 17 października o 19.00 w tymże kościele.

„Jan Paweł II i działania komunistycznych służb specjalnych” – to temat sesji naukowej, która odbędzie się 18 października na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w godzinach od 16.00 do 19.30.

W wigilię liturgicznego wspomnienia Papieża Polaka 21 października o 19.15 w auli przy kościele św. Stanisława będzie miała miejsce prezentacja dzieł teologicznych Karola Wojtyły z referatem abp. Marka Jędraszewskiego poświęconym myśli teologicznej Papieża Polaka.

Święto parafialne. Msza Święta w intencji Polonii w kościele pw. św. Stanisława. Program artystyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów z Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rzymie to niektóre z wydarzeń przewidzianych w Rzymie na 22 października w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Tego samego dni o 19.30 będzie Polonijne czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra w Watykanie.