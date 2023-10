"Przygotowujemy się starannie. To będzie śmiercionośny atak. To będzie połączony atak z powietrza, morza i lądu" - zapewnił Galant. "Wykonujcie swoją pracę, przygotujcie się, wyślemy was" - dodał minister podczas przeglądu terenów w pobliżu morskiego wybrzeża palestyńskiego terytorium.

Jak podaje portal Times of Israel, nieco wcześniej w poniedziałek dowództwo Sił Obronnych Izraela zasygnalizowało, że żołnierze nie mogą w nieskończoność pozostawać na granicy w stanie najwyższej gotowości i należy bez zwłoki podjąć operację lądową.

W sobotę w mediach pojawiły się doniesienia, że administracja USA naciska na rząd Izraela, by wstrzymał się z rozpoczęciem inwazji z Strefie Gazy, aby dać negocjatorom czas na rozmowy z Hamasem w sprawie zakładników.

Izraelska telewizja i24 News podała w poniedziałek, że 50 zakładników posiadających podwójne obywatelstwo jest w drodze na południe Strefy Gazy, gdzie mają zostać uwolnieni i oddani pod opiekę Czerwonego Krzyża.

Kancelaria izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu wydała komunikat, w którym cytowane jest "wysokiej rangi źródło dyplomatyczne" wyrażające opinię, że państwo żydowskie "nie będzie brało udziału w +selekcji+ posiadaczy zagranicznych paszportów, którzy mają zostać wypuszczeni".

W czwartek minister Galant powiedział żołnierzom piechoty, rozlokowanym na granicy ze Strefą Gazy: "bądźcie zorganizowani, bądźcie gotowi". Obiecał im, że wkrótce "zobaczą Gazę od środka".