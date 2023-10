O przyznaniu jej wyróżnienia zadecydowała kapituła nagrody, którą stanowią członkowie honorowi Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się we wtorek w otwartym w tym roku Domu Matki Bożej Serdecznej przy ul. Foliałowej 10 w Warszawie. Poprzedziła ją Msza św. w tamtejszej kaplicy.

Laudację na cześć laureatki wygłosił Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Magazynu Kontakt.

– Siostro Małgorzato, dziękujemy, że jesteś nam drogowskazem ku sprawiedliwszemu, solidarniejszemu i szczęśliwszemu życiu. Dziękujemy, że zbudowałaś tyle mostów, remontujesz kolejne, a gdybyśmy mieli wgląd w Siostry notatki, to zapewne znaleźlibyśmy tam i następne projekty czynienia świata miejscem nieco bardziej znośnym do życia zwłaszcza dla głodnych, nagich, chorych, pozbawionych domu, bitych, wypędzanych i lżonych. Dziękujemy, że nieustannie robisz miejsce na ławce swojego życia innym, w tym również nam, choćby dzisiaj - mówił red. Dudkiewicz.

S. Chmielewska powiedziała: "To, że urodziliśmy się w lepszym miejscu, że nie spadają na nas bomby, że nie musimy uciekać, że nikt nas nie skrzywdził tak, że nie możemy się po tym pozbierać, to nie jest nasza zasługa, to jest nasze zadanie".

Podczas wieczoru zabrzmiał także koncert Rafała Kulczyckiego, pianisty, aranżera i kompozytora muzyki filmowej i reklamowej.

Siostra Małgorzata Chmielewska jest związana ze Wspólnotą Chleb Życia w Polsce i pełni funkcję prezesa Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Wspólnota prowadzi 11 domów, dla ludzi bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Fundacja walczy też z barierami edukacyjnymi na jakie napotykają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, bezrobociem i wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami.

Siostra Małgorzata pracuje z najuboższymi i wśród najuboższych. Razem z nimi walczy o poprawę losu i bardziej godne warunki życia.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów myślała o wstąpieniu do zakonu benedyktynek, wstąpiła jednak do małych sióstr Jezusa, gdzie złożyła roczne śluby. Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych, organizowała pomoc dla więźniarek. Jest matką adopcyjną dla pięciorga dzieci.

Nagroda „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów“ wręczana jest co roku 24 października, w kolejne (tym razem 67.) urodziny warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Ustanowiono ją w 50-lecie założenia warszawskiego KIK (2006 r.). Jest przyznawana „za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich“. Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.

Dotychczas laureatami Nagrody zostali: prof. Andrzej Zoll (2006), abp Henryk Muszyński (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), prof. Krzysztof Zanussi (2009), Danuta Baszkowska (2010), + s. Rafaela FSK – Urszula Nałęcz + (2011), bp

Zdzisław Tranda (2012), dr Helena Pyz (2013), + ks. dr Jan Kaczkowski + (2014), o. Ludwik Wiśniewski OP (2015), ks. prof. Tomáš Halik (2016), abp Wojciech Polak (2017), prof. Adam Strzembosz (2018), Aleksandra Dulkiewicz (2019), prof. Adam Bodnar (2020) oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki (2021), Każda Osoba Pomagająca przy granicy polsko-białoruskiej (2022).

Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi KIK: Halina Bortnowska, Paweł Broszkowski, amb. prof. Krzysztof Byrski, prof. Kazimierz Czapliński, amb. red. Stefan Frankiewicz, prof. Andrzej Friszke, ks. dr Andrzej Gałka, red. Cezary Gawryś, dr hab. Alicja Gronau-Osińska, Marian Jaroszewski, Elżbieta Jaworska, Zofia Kozłowska, dr Stanisław Latek, Anna Łoskot, Krzysztof Łoskot, Jacek Michałowski, red. Jacek Moskwa, red. Zbigniew Nosowski, dr Paweł Rościszewski, dr Henryk Rutkowski, red. Jan Turnau, marszałek Andrzej Wielowieyski (Kawaler Orderu Orła Białego), dr Krzysztof Ziołkowski.

Nagroda ma postać statuetki, która przedstawia dwie twarze, odrębne, ale stanowiące całość, jak poszczególne kartki stanowią jedną książkę. Na odwrocie widnieje motto nagrody, którym jest cytat z Genesis, zapisany w czterech językach

(hebrajski, greka, łacina i polski): “Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata”? Do Nagrody dołączony jest również dyplom potwierdzający przyznanie tytułu PONTIFEXA.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem chrześcijan, w większości katolików świeckich, założonym w październiku 1956 r. i zrzeszającym obecnie około 1700 członków. Tworzy środowisko, w którym kultywowana jest dbałość o wzajemne relacje i zrozumienie. W działalności KIK-u jego członkom zależy na odpowiedzialnym i aktywnym udziale w życiu społecznym i życiu Kościoła, na kształtowaniu i rozwijaniu postawy dialogu, służby na rzecz dobra wspólnego i poświęcenia na rzecz bliźnich oraz tworzeniu przestrzeni do twórczej wymiany myśli i poglądów.