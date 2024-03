10 tys. obcokrajowców w rzymskim maratonie  

Do imprezy pozostały niecałe dwa tygodnie, a zapisało się już prawie 17 tys. uczestników. Rekord już padł wśród gości z zagranicy.

Acea Run Rome The Marathone 2024 wystartuje 10 marca, a wezmą w nim udział zawodnicy z całego świata – zapisało się już ponad 10 tys. biegaczy ze 110 krajów, więcej niż z samych Włoch. Organizatorzy liczą, że w sumie weźmie w nim udział ok. 20 tys. osób. Natomiast razem ze sztafetą solidarnościową Acea Run4Rome i sztafetą Fun Run w sumie powinno być ok. 41 tys. uczestników.

Liczby te z dumą potwierdził Alessandro Onorato, radny Rzymu. Zaznaczył, że jeszcze są dwa tygodnie na zapisy, ale edycja już jest rekordowa. Na powitanie zagranicznych gości przygotowane zostaną specjalne InfoPunkty na lotnisku Leonardo da Vinci w Fiumicino oraz na głównej stacji kolejowej Termini.

W maratonie mają wziąć udział honorowi goście z różnych krajów, którzy zostawią swój znak w alei gwiazd, natomiast amatorzy, którzy przybędą z daleka, otrzymają pamiątkowe koszulki i medale ukończenia biegu. Do ich dyspozycji na trasie, która wytyczona zostanie ulicami starożytnego centrum Wiecznego Miasta, będzie 2 tys. wolontariuszy.