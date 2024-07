Ekstraklasa znowu nasza!

Zresztą Hiszpanów u nas jak mrówków. Polska liga najbardziej hiszpańską ze wszystkich futbolowych lig! Więc jest się z czego cieszyć, że ekstraklasa wystartowała nam w weekend, prawda?

Ano nie do końca. Bo jak się tak wczytać w dokonania tych wszystkich sprowadzanych do nas Hihihiszpanów, wychodzi na to, że większość z nich to „gwiazdy” niezliczonych, regionalnych iberyjskich… III i IV lig. I niby wiemy to od lat, a jednak każdy taki transfer budzi niebywałe emocje i nadzieje wśród kibiców. Że tak. Że to będzie ten. Zbawca naszej drużyny, przyszły król strzelców, który doprowadzi nas do pucharów.

- Pucharów z lodami – rzekł kiedyś, na ochłodę, Wojciech Kowalczyk i warto jego słowa co roku przypominać, bo przecież na koniec sezonu i tak większość kibiców może tylko na takie puchary liczyć. Miejsc w Europie na nasze kluby czeka niewiele, a nawet jak komuś uda się tam doczołgać, to zwykle bardzo szybko odpada.

Szok, że Wisła Kraków poradziła sobie ostatnio z kosowskim Llapi Podujevë wygrywając w dwumeczu 2:0 i 2:1. W kolejnej rundzie czeka na nią Rapid Wiedeń. Kraków, Wiedeń – galicyjskie CK klimaty! Taki futbol to ja rozumiem. Na co dzień jednak, dusimy się własnym sosie. Niestety mocno przypominającym ten rosyjski…

Oglądałem ostatnio na antyputinowskim kanale Навальный LIVE ciekawy dokument „ Большие деньги, пустые стадионы, z-клуб. Российский футбол на фоне Евро- 2024 ” („Wielkie pieniądze, puste stadiony, Z-klub. Rosyjska piłka nożna na tle Euro 2024” ) i, kurteczka, wierzyć się nie chce, ale „model biznesowy” mamy w polskiej lidze bardzo podobny do tego który panuje w Rosji.

Tam tak samo forsę robi się głównie na „menadżerowaniu”, czyli handlu obcokrajowcami-przeciętniakami oraz na wyciąganiu sponsorskich dotacji od państwowych firm lub miast. No i są oczywiście kluby-zachcianki (gdy jakiś oligarch ma kaprys by pobawić się w futbol, tworzy sobie drużynę, którą, rzecz jasna, parę lat później porzuca z gigantycznymi długami).

Ile podobnych klubów i bogoczy było w Polsce, każdy kibic doskonale wie, a i dziś bez trudu wskazać może kolejne pukające już do Ekstraklasy bram.

Sukces sportowy? A kogo to obchodzi! Nic więc dziwnego, że potem jako pierwsi odpadamy z Mistrzostw Europy, a w pucharach, od dekad, nie znaczymy absolutnie nic.

- Ale gramy, panowie, gramy!

- W piłkę nożną, czy raczej kibicom na nerwach?

Oto jest pytanie…