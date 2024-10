Iran: Ani jeden irański samolot nie poleci już do Europy

To odpowiedź Iranu na nałożenie na ten kraj nowych sankcji.

Władze w Teheranie zawiesiły loty krajowych przewoźników do Europy po nałożeniu przez UE nowych sankcji na Iran - poinformował we wtorek emigracyjny, opozycyjny portal Iran International. Iran jest oskarżany o przesyłanie Rosji za pomocą cywilnej floty rakiet wykorzystywanych w wojnie przeciwko Ukrainie.

"Iran Air były jedynymi liniami lotniczymi w naszym kraju latającymi do Europy. Biorąc pod uwagę nowe sankcje Unii Europejskiej przeciwko nim, ani jeden irański samolot nie poleci już do Europy" - oświadczył dyrektor Stowarzyszenia Irańskich Linii Lotniczych Maksud Asadi Samani.

W poniedziałek Unia Europejska wprowadziła sankcje przeciwko irańskim przewoźnikom: Iran Air, Mahan Air i Saha Airlines. Sankcje objęły również przedsiębiorstwa przemysłowe i transportowe, a także powiązanych z nimi urzędników, biznesmenów i personel wojskowy. Teheran zaprzecza oskarżeniom o przesyłanie Rosji rakiet.

Asadi Samani powiedział, że zapotrzebowanie na loty z Iranu do miast europejskich zaspokoją zapewne zagraniczne linie lotnicze. "Loty do Europy będą prawdopodobnie realizowane z przesiadkami w krajach pośrednich, takich jak Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie" - dodał.

Iran Air dotąd obsługiwał średnio 48 lotów tygodniowo w obie strony do co najmniej dziewięciu miast europejskich, w tym do Paryża, Londynu, Frankfurtu i Rzymu - zauważył Iran International.

We wrześniu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Iran Air po oskarżeniu Teheranu o dostarczanie Rosji pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Ministerstwo skarbu (finansów) USA oskarżyło te linie o transportowanie towarów "w imieniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz (irańskiego) Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych".

Od dwóch lat Iran dostarczał Rosji drony i części zamienne, jednak dostarczanie pocisków jest postrzegane przez państwa zachodnie jako znacząca eskalacja, która wymaga zdecydowanej reakcji.