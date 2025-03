Reuters zwraca uwagę, że wizyta brytyjskiego ministra obrony odbywa się w czasie, gdy europejscy przywódcy ścigają się, aby opracować plan pokojowy, który mają przedstawić Waszyngtonowi. Następuje to w ślad za tym, jak prezydent Donald Trump wstrzymał w poniedziałek pomoc wojskową dla Kijowa po burzliwej dyskusji w minionym tygodniu w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po weekendowych spotkaniach ze światowymi przywódcami szef brytyjskiego rządu Keir Starmer powiedział, że będzie wciąż rozmawiał z przyjaciółmi i sojusznikami, aby zabezpieczyć drogę do trwałego pokoju. W minionym tygodniu przebywał on w Waszyngtonie, w celu omówienia z prezydentem Donaldem Trumpem kwestii zapewnienia "bezpiecznego i trwałego pokoju na Ukrainie".

Po powrocie do Londynu Starmer gościł przywódców europejskich, w tym Zełenskiego i prezydenta Francji Macrona.

"Podczas gdy większość przywódców nie podała szczegółów, Macron powiedział, że plan będzie obejmował miesięczne zawieszenie broni, dotyczące ataków powietrznych i morskich. Jednak w poniedziałek brytyjski minister obrony Luke Pollard odmówił potwierdzenia zamysłu Macrona. "To nie jest plan, który obecnie popieramy" - cytuje Reuters Pollarda.

We wtorek dążący do poprawy relacji z Trumpem Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie USA w wojnie z Rosją i oswiadczył, że jest gotowy pracować pod przywództwem prezydenta USA, aby doprowadzić do trwałego pokoju.

Także we wtorek, Starmer rozmawiał telefonicznie z przywódcą ukraińskim i pochwalił jego niezachwiane zaangażowanie w zapewnienie porozumienia pokojowego. "Niezbędne jest, aby wszystkie strony pracowały na rzecz trwałego i bezpiecznego pokoju dla Ukrainy tak szybko, jak to możliwe" - podkreślił premier Wielkiej Brytanii.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

