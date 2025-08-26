Rząd Rosji wystąpił do Władimira Putina o wypowiedzenie europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom. Wniosek w tej sprawie podpisany przez premiera Michaiła Miszustina został w poniedziałek opublikowany na oficjalnym portalu aktów prawnych Federacji Rosyjskiej.

We wniosku zwrócono się o wypowiedzenie konwencji z 1987 r. oraz protokołów do niej, podpisanych przez Rosję w 1996 r. Nie podano motywów takiego kroku.

Konwencja przewiduje m.in. działalność Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu, który może bez przeszkód odwiedzać więzienia krajów-sygnatariuszy.

Komitet ten był krytykowany przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z powodu oświadczeń dotyczących śmierci w kolonii karnej lidera opozycji w Rosji Aleksieja Nawalnego oraz torturowania osób zatrzymanych po ataku terrorystycznym na salę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą. Resort uznał, że Komitet podejmuje "upolitycznione" tematy, a Rosja jest "szantażowana".

Od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie Putin nie odrzucił żadnego wniosku o wypowiedzenie konwencji dotyczących praw człowieka, a niekiedy sam je inicjował. Np. w 2023 r. złożył w Dumie wniosek o wystąpienie z konwencji o ochronie mniejszości narodowych.