Liban: Hezbollah zapowiada zemstę

Przywódca Hezbollahu, wspieranej przez Iran libańskiej organizacji szyickiej, Naim Kassem oświadczył w piątek, że jego grupa ma prawo odpowiedzieć na zabicie przez Izrael jednego z jej liderów i szefa sztabu Hajtama Alego Tabatabaia.

W telewizyjnym wystąpieniu Kassem powiedział, że Hezbollah "wyznaczy termin" ewentualnego odwetu na Izraelu, a izraelski atak, w którym zginął Tabatabai i kilka innych osób, określił jako "rażącą agresję".

- Niech izraelski wróg i ci, którzy go popierają, interpretują to jak chcą. Mamy prawo odpowiedzieć i sami zdecydujemy, kiedy - powiedział Kassem i dodał, że szanuje obecnie obowiązujące zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem.

Kassem stwierdził też, że Liban powinien przygotowywać plan konfrontacji z Izraelem, który opierałby się na "jego armii i jego narodzie".

Wyraził również nadzieję, że zbliżająca się wizyta papieża Leona XIV w Libanie "będzie miała wpływ na doprowadzenie do pokoju i zakończenie izraelskiej agresji".

Tabatabai zginął w niedzielę w izraelskim nalocie na południową część stolicy Libanu - Bejrutu. W ataku zginęło co najmniej pięć osób.

W komunikacie szef sztabu armii izraelskiej Eyal Zamir stwierdził, że Tabatabai był kluczową postacią Hezbollahu, a atak miał za zadanie powstrzymanie tej szyickiej organizacji przed wzmocnieniem swoich zdolności i "był wymierzony we wszystkich tych, którzy chcą zaszkodzić Izraelowi".

