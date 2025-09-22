info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: kolejna fala rosyjskich ataków
Ukraina: kolejna fala rosyjskich ataków

KLucze do domów  
KLucze do domów
Teraz mieszkają w Kijowie. Wcześniej w Mariupolu

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie dokonały kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę, m.in. na Kijów, Zaporoże i Sumy - poinformowały władze lokalne.

W Zaporożu zginęły co najmniej dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne, w tym jedna ciężko - poinformował na Telegramie szef lokalnej administracji Iwan Fedorow.

W Kijowie i w Sumach w rezultacie ataków dronów co najmniej dwie osoby zostały ranne, kilka budynków zostało uszkodzonych.

Z kolei strona rosyjska podała, że atak ukraińskich dronów na okupowany Krym spowodował 3 ofiary śmiertelne i 16 rannych. 

PAP

dodane 22.09.2025 08:01

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, ZAMACH

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Każdy z nas chce chronić swoje dziecko przed krzywdą i trudnymi doświadczeniami.

