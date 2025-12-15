W niedzielę w Priscos, na przedmieściach Bragi, w północno-zachodniej Portugalii, zainaugurowano największą żywą bożonarodzeniową szopkę Europy. Znajduje się ona na powierzchni ponad 30 tys. metrów kw., prezentując ponad 90 scen biblijnych.

W największej żywej szopce bierze udział ponad 800 osób ubranych w stroje postaci biblijnych z różnych okresów historycznych. Zaprezentowano tam także zwyczaje żydowskie, babilońskie, asyryjskie i rzymskie.

W niedzielnej inauguracji żywej szopki w Priscos, którą będzie można zwiedzać do 11 stycznia, wziął udział kilkutysięczny tłum mieszkańców regionu, w tym m.in. burmistrz Bragi Joao Rodrigues, a także arcybiskup Bragi Jose Cordeiro.

- Bożonarodzeniowa szopka w Priscos organizowana jest od kilkunastu lat, ale w tym roku ma ogromne rozmiary oraz niezwykle dużą liczbę uczestników - powiedział PAP specjalizujący się w popularyzacji zwyczajów z północy Portugalii Miguel Pinto Monteiro.

Działacz regionalnych organizacji kulturalnych i społecznych sprecyzował, że przewodni temat tegorocznej szopki w Priscos "Niepełnosprawność i pokonywanie trudności" zachęca do wrażliwości na osoby z problemami zdrowotnymi.

W niedzielnym oświadczeniu ksiądz Joao Torres, pomysłodawca szopki w Priscos przekazał, że wizyta w największej w Europie scenerii bożonarodzeniowej ma pomóc gościom "w pilnej i głębokiej refleksji nad życiem ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, które każdego dnia muszą walczyć".

- Stawiają oni czoła niewidzialnym barierom, niewidocznym dla oczu świata, które nie są jednak poza spojrzeniem Boga - podsumował ks. Torres.