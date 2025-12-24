Izraela utworzy 19 nowych osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu?

Decyzja ta narusza prawo międzynarodowe i może zwiększyć niestabilność w regionie.

Kilkanaście państw, w tym Wielka Brytania, Niemcy i Francja, potępiło w środę zatwierdzenie przez władze Izraela budowy 19 osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu podkreślono, że decyzja ta narusza prawo międzynarodowe i może zwiększyć niestabilność w regionie.

"Wzywamy Izrael do wycofania się z tej decyzji oraz z rozbudowywania osiedli" - głosi oświadczenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Belgii, Danii, Francji, Włoch, Islandii, Irlandii, Norwegii, Malty, Hiszpanii, Holandii i Japonii.

Państwa te podkreślają, że "takie jednostronne działania, jako część szerszej intensyfikacji polityki osadnictwa na Zachodnim Brzegu, nie tylko narusza prawo międzynarodowe, ale też grozi zwiększeniem niestabilności".

Władze Izraela argumentowały, że utworzenie kolejnych osiedli żydowskich ma zablokować powstanie "terrorystycznego państwa palestyńskiego".

Biuro skrajnie prawicowego ministra finansów Becalela Smotricza poinformowało, że 19 osiedli znajduje się na "wysoce strategicznych" obszarach. "W praktyce blokujemy powstanie terrorystycznego państwa palestyńskiego. Będziemy nadal rozwijać, budować i osiedlać się na ziemi dziedzictwa naszych przodków" - podano.

W ostatnich trzech latach liczba żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu wzrosła do 69 - podała AFP. Decyzję o zatwierdzeniu budowy kolejnych ogłoszono krótko po ukazaniu się raportu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, dokumentującego wzrost liczby osiedli żydowskich na okupowanych terytoriach palestyńskich od rozpoczęcia monitoringu w 2017 r.

Guterres potępił w raporcie "nieustanną rozbudowę izraelskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym w Jerozolimie Wschodniej", i zaznaczył, że ich rozbudowa "podsyca napięcia (między Izraelczykami i Palestyńczykami - PAP), uniemożliwia Palestyńczykom dostęp do ich ziem i zagraża istnieniu w pełni niezależnego, demokratycznego, trwałego i suwerennego państwa palestyńskiego".

"Te działania dodatkowo utrwalają nielegalną okupację izraelską i naruszają prawo międzynarodowe oraz prawo Palestyńczyków do samostanowienia" - podkreślił szef ONZ. W raporcie można też przeczytać, że wraz z budową nowych osiedli odnotowano wzrost przemocy ze strony żydowskich osadników, w tym ataki przeprowadzane "w obecności lub przy wsparciu izraelskich sił bezpieczeństwa".

AFP przypomniała, że według szacunków na Zachodnim Brzegu Jordanu mieszka obecnie ponad 500 tys. Izraelczyków i ok. 3 mln Palestyńczyków. ONZ uznaje budowanie żydowskich osiedli za sprzeczne z prawem międzynarodowym.