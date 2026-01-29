info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie
Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie  
PAP/Alena Solomonova Zniszczenia spowodowane nocnym rosyjskim atakiem dronowym na Klasztor Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Jak podaje "Rz", opierając się na raportach o relacjach Polaków i Ukraińców w 2025 r. opublikowanych przez Centrum Mieroszewskiego, 44 proc. Polaków popiera dalsze udzielanie pomocy wojskowej Kijowowi.

Za najwyższy priorytet polityki Warszawy w wobec Kijowa, pytani przez sondażownię ARC Rynek i Opinia, która przeprowadziła badanie dla Centrum Mieroszewskiego, uważają pochowanie wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej.

52 proc. badanych jest zdania, że Polska powinna popierać starania Ukrainy o członkostwo w UE, natomiast 25 proc. jest temu przeciwnych. Bezwarunkowe włączenie Ukrainy do NATO popiera 20 proc. badanych, po zakończeniu wojny - 32 proc. Sprzeciw wobec przystąpienia Kijowa do Paktu Północnoatlantyckiego zadeklarowało 24 proc.

47 proc. ankietowanych uznaje skalę pomocy socjalnej udzielanej Ukraińcom w Polsce za zbyt dużą, 34 za właściwą, a 7 proc. za zbyt małą.

- Zauważalny jest wzrost postaw sceptycznych. Ale nie jest on dramatyczny - ocenił, cytowany przez "Rz", dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, powołując się na wyniki podobnego sondażu, lecz przeprowadzonego pół roku po rosyjskiej agresji.

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

PAP DODANE 29.01.2026

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Pierwszy transport z pomocą dla Kijowa, zawierający 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic wysłała w środę Caritas Archidiecezji Krakowskiej. To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia. »

PAP |

dodane 29.01.2026 07:52

TAGI| PAP, PRZEGLĄD PRASY, SONDAŻ, SPOŁECZEŃSTWO, UCHODŹCY, UKRAINA

