Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju

Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety  
ABIR SULTAN /PAP/EPA Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety

Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.

Irański prezydent Masud Pezeszkian oświadczył w niedzielę, że pomszczenie śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach to "prawo i obowiązek" Iranu. Jego komunikat wyemitowała telewizja państwowa.

Zdaniem Pezeszkiana śmierć "najwyższego przywódcy politycznego Islamskiej Republiki Iranu oraz wybitnego przywódcy szyizmu na świecie" stanowi akt "wypowiedzenia wojny muzułmanom, a zwłaszcza szyitom, na całym świecie".

Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zapowiedział potężne ataki przeciwko USA i Izraelowi. "Wczoraj Iran wystrzelił na Stany Zjednoczone i Izrael rakiety, które spowodowały szkody. Dziś uderzymy w (te kraje - PAP) z siłą, jakiej nigdy nie zaznały" - napisał w poście na X.

Wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref polecił ministrom i szefom władz regionalnych, by zapewnili niezakłócone funkcjonowanie administracji państwowej w czasie wojny.

***

- Co najmniej dziewięć osób zginęło w niedzielę w starciach z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa, gdy setki osób zaczęły szturmować konsulat USA w Karaczi po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela - podała agencja Reutera, powołując się na policję.

Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu.

Do ataku doszło kilka godzin po potwierdzeniu śmierci Chameneia przez państwowe media irańskie.

Wcześniej AFP podała, powołując się na służby ratunkowe, że zginęło osiem osób, a 20 odniosło obrażenia, głównie rany postrzałowe.

Również w niedzielę antyamerykańscy demonstranci usiłowali szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie - przekazała AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.

PAP |

dodane 01.03.2026 12:46

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu | Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę" | Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją | Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni | W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu
Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

W Teheranie

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu

Iran miał znacznie rozwinąć ich produkcję.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data nie jest przypadkowa...

Podczas Mszy na misjach

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

II Niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Niedzielą Ad Gentes.

Wojna paraliżuje transport lotniczy na całym świecie

Ataki Iranu na państwa arabskie pogłębiły podziały

Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

W tle spór o moralność.

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Media podały, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona”.

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.

