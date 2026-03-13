Zarówno Pentagon, jak i Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA w znacznym stopniu nie doceniły gotowości Iranu do zamknięcia cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego - poinformowała stacja CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Zarówno minister finansów USA Scott Bessent, jak i minister energii Chris Wright brali udział we wszystkich etapach planowania wojny z Iranem. Jednak skłonność Trumpa do opierania się na wąskim gronie bliskich doradców sprawiła, że nie uwzględniono głosów ekspertów z różnych resortów i agencji rządowych na temat potencjalnych konsekwencji gospodarczych w sytuacji, gdyby Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela zamknięciem Ormuzu - podał CNN.
Stacja przekazała, powołując się na trzy źródła, że najwyżsi rangą współpracownicy Trumpa przyznali podczas niedawnych zamkniętych przesłuchań w Kongresie, że nie spodziewali się zamknięcia cieśniny.
Trump nadal bagatelizuje chaos na rynkach energii, podczas gdy dyplomaci, byli urzędnicy USA odpowiedzialni za gospodarkę i energetykę oraz prezesi firm, w rozmowach z CNN, podkreślili, że są zdezorientowani i "pozostają w stanie niedowierzania".
- Planowanie mające zapobiegać właśnie takim scenariuszom od dziesięcioleci stanowi fundament amerykańskiej polityki bezpieczeństwa narodowego - powiedział były urzędnik USA, który służył w republikańskich i demokratycznych administracjach. - Jestem oszołomiony.
CNN przekazał, że przedstawiciele branży morskiej wielokrotnie zwracali się do marynarki wojennej USA, prosząc o eskortę wojskową w cieśninie. Ich prośby były jednak odrzucane, a dowódcy dawali do zrozumienia, że nie otrzymali rozkazu rozpoczęcia operacji eskortowych.
Bessent powiedział w czwartek w telewizji Sky News, że eskorty rozpoczną się, "gdy tylko będzie to możliwe z wojskowego punktu widzenia". - Zawsze mieliśmy to w planach. Być może marynarka wojenna USA, ewentualnie międzynarodowa koalicja, będzie eskortować tankowce - powiedział.
Przedstawiciele wojska poinformowali jednak liderów przemysłu energetycznego, że nie mogą oddelegować okrętów do eskortowania statków z ropą i gazem, bo są one już zaangażowane w operacje ofensywne w innych miejscach.
Wright przyznał w czwartek, że marynarka nie jest w stanie eskortować statków handlowych przez Ormuz, choć zasugerował, że może to być możliwe jeszcze w marcu. - Stanie się to stosunkowo szybko, ale nie teraz. Po prostu nie jesteśmy gotowi - powiedział.
W piątek prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zagroził władzom Iranu, radząc użytkownikom swojego serwisu społecznościowego Truth Social, by "przyglądali się", co dzieje się z "obłąkanymi szumowinami".
"Irańska marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne już nie istnieją, pociski, drony i wszystko inne jest dziesiątkowane, a ich przywódcy zostali zmieceni z powierzchni ziemi" - napisał. "Mamy niezrównaną siłę rażenia, nieograniczone zapasy amunicji i dużo czasu. Przyglądajcie się, co dziś przydarzy się tym obłąkanym szumowinom" - dodał.
Wpis pojawił się dzień po tym, jak nowy najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei zapewnił, że "nie powstrzyma się od pomszczenia krwi" zabitych Irańczyków, i doradził państwom Zatoki Perskiej zamknięcie amerykańskich baz, twierdząc, że amerykańska ochrona tych obiektów to "tylko kłamstwo". Chamenei zapowiedział też utrzymanie blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa wydobywana w Zatoce Perskiej ropa i gaz. Iran zamknął ten szlak handlowy w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki; w rezultacie ceny ropy na giełdach znacząco wzrosły.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Właściciel kosztowności nie został ustalony.
Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.
W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.
W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.
Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.
Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.
Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.
Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.
W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.