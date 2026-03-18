Opluł ołtarz, rzucił krzyżem w tabernakulum. Profanacja kościoła w Białymstoku
Opluł ołtarz, rzucił krzyżem w tabernakulum. Profanacja kościoła w Białymstoku

bialystok.policja.gov.pl Kadr z nagrania profanacji przez kamerę monitoringu

Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Jeden z księży miejscowej parafii zauważył na monitoringu, jak w ciągu dnia do pustego kościoła wszedł zakapturzony mężczyzna. Podszedł do ołtarza, zaczął wymachiwać rękoma i wykrzykiwał w kierunku obrazu „Ostatniej Wieczerzy”. Po chwili opluł leżący na ołtarzu obrus. Krzyżem stojącym na ołtarzu rzucił w tabernakulum. Wyszedł ze świątyni szybkim krokiem, rozsypując leżące przy drzwiach ulotki - podała białostocka policja.

Wedłu jej informacji, nie było pierwsze takie zdarzenie. Do podobnych dochodziło od września do grudnia ubiegłego roku. Wówczas ten sam mężczyzna w kapturze na głowie wchodził do kościoła i zachowywał się w bardzo podobny sposób. Podchodził do ołtarza, gestykulował w kierunku obrazu oraz pluł na ołtarz. W różnych miejscach w kościele pozostawiał odręcznie pisane listy pełne nienawiści do Boga i kościoła. Proboszcz sądził, że sytuacja się uspokoi. W końcu jednak postanowił zgłosić sprawę policjantom.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z białostockiej „dwójki”. Dzielnicowy rozpoznał mężczyznę na podstawie nagrania z kościelnego monitoringu. Okazał się nim 33-letni białostoczanin. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty obrazy uczuć religijnych. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Profanacja krzyża w Zielonej Górze

GOSC.PL DODANE 19.10.2021 AKTUALIZACJA 20.10.2021

W środku dnia, 18 października, ktoś ściął piłą przydrożny krzyż, który od wielu lat stał na osiedlu Zastalowskim w Zielonej Górze. Policja szuka sprawcy. »

dodane 18.03.2026 09:15

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek | Oświadczenie Metropolity Gdańskiego w związku z profanacją krzyża w szkole w Kielnie | Naruszenie przestrzeni sakralnej w parafii w Secyminie. Jest oświadczenie rzecznika archidiecezji warszawskiej | Pomóżmy odnowić uszkodzoną figurę Najświętszej Maryi Panny z Żar | Profanacja figury Matki Bożej w Strzegomiu. Biskup zabiera głos | Profanacja jednej z kaplic Miejskiej Drogi Krzyżowej w Kielcach | Profanacja kościoła w Bretanii | Apelować do ludzkich sumień, a nie domagać się zaostrzenia kar | Włochy. Nieletni wandale zniszczyli krzyże w szkole | Brazylia: członkowie partii komunistycznej sprofanowali kościół
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Autoreklama

Autoreklama

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna" - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

Leon XIV: Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych

„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi" – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?".

MEN: Szykujemy przepisy zakazujące od września używania telefonów komórkowych w podstawówkach

Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Papież: Chrześcijanin musi być narzędziem pokoju i pojednania

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.

MSWiA chce, aby infrastruktura parafialna w razie klęsk żywiołowych służyła za miejsca schronienia

MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.

Republika Konga: Sassou N’Guesso wybrany na piątą kadencję

Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.

Siedmiotonowy meteoryt eksplodował nad Ohio

Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z pracy w instytucji kościelnej

Co było powodem wszczęcia postępowania?

Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania

Podobny projekt jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie.

