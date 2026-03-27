Sejm jednogłośnie za obniżką akcyzy na paliwa. Decyzja w rękach ministra finansów

PAP/Marcin Bielecki Nowe przepisy nie gwarantują, że ceny na stacjach paliw się zatrzymają. Sytuacja na rynku dalej zależna jest od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.

Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą czasowe obniżenie akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia. Nowe przepisy mają obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku i pozwolą szybciej reagować na skutki sytuacji na rynkach paliw, związanej z wojną na Bliskim Wschodzie.

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz dokument trafi do Senatu, który ma się nim zająć jeszcze tego samego dnia.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza podstawę prawną, dzięki której minister finansów będzie mógł obniżać stawki akcyzy na paliwa bez konieczności przeprowadzania pełnej procedury ustawodawczej.

Jak wskazano w uzasadnieniu, rozwiązanie to ma umożliwić szybkie reagowanie na „pilną potrzebę obniżki akcyzy”, wynikającą z rosnących cen paliw będących konsekwencją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Obniżka ma być wprowadzana na czas określony – tak długo, jak będzie to konieczne, aby ograniczyć negatywne skutki sytuacji na rynku paliw, przy uwzględnieniu kondycji gospodarki.

Rząd podkreśla, że zmniejszenie akcyzy ma poprawić sytuację gospodarstw domowych oraz firm, szczególnie w sektorach transportu, logistyki i rolnictwa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek, że akcyza zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym.

Według zapowiedzi rządu, nowe rozwiązania mają wejść w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę są już przygotowane. Ich wprowadzenie będzie możliwe po wejściu w życie uchwalonej ustawy.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu.

 

dodane 27.03.2026 12:17

PRZECZYTAJ TAKŻE
Bliski Wschód: Rozejm, ale... | Hezbollah wznowił ataki, Iran wstrzymuje ruch w cieśninie Ormuz | Statki przepływające przez cieśninę Ormuz zostały zatrzymane z powodu "naruszenia rozejmu" przez Izrael | Iran Armia grozi zniszczeniem każdego statku, który będzie chciał pokonać cieśninę Ormuz | Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój

Przeczytaj jeszcze

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Starość

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prawosławna Liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Grobu Pańskiego

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Minister edukacji, Barbara Nowacka

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

