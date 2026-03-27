Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą czasowe obniżenie akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia. Nowe przepisy mają obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku i pozwolą szybciej reagować na skutki sytuacji na rynkach paliw, związanej z wojną na Bliskim Wschodzie.

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz dokument trafi do Senatu, który ma się nim zająć jeszcze tego samego dnia.

Szybka reakcja na wzrost cen

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza podstawę prawną, dzięki której minister finansów będzie mógł obniżać stawki akcyzy na paliwa bez konieczności przeprowadzania pełnej procedury ustawodawczej.

Jak wskazano w uzasadnieniu, rozwiązanie to ma umożliwić szybkie reagowanie na „pilną potrzebę obniżki akcyzy”, wynikającą z rosnących cen paliw będących konsekwencją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Obniżka ma być wprowadzana na czas określony – tak długo, jak będzie to konieczne, aby ograniczyć negatywne skutki sytuacji na rynku paliw, przy uwzględnieniu kondycji gospodarki.

Ulga dla kierowców i przedsiębiorców

Rząd podkreśla, że zmniejszenie akcyzy ma poprawić sytuację gospodarstw domowych oraz firm, szczególnie w sektorach transportu, logistyki i rolnictwa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek, że akcyza zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym.

Według zapowiedzi rządu, nowe rozwiązania mają wejść w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem.

Gotowe projekty rozporządzeń

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę są już przygotowane. Ich wprowadzenie będzie możliwe po wejściu w życie uchwalonej ustawy.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu.