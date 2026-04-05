Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie – podkreślił Papież Leon XIV podczas Mszy św. na Placu św. Piotra. Wskazał, że Pascha jest nowym stworzeniem i początkiem życia silniejszego niż śmierć.

„Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim i my zmartwychwstaniemy do nowego życia!" - powiedział na początku homilii Papież Leon XIV. Jest to orędzie, które „ogarnia tajemnicę naszego życia i losy dziejów, dociera do nas nawet aż po otchłań śmierci, przez którą czujemy się zagrożeni, a czasem pokonani". Wielkanoc daje nam nadzieję, która nie gaśnie; światło, które nie zachodzi; pełnię radości, której nic nie może przesłonić. Ojciec Święty dodał: „śmierć została pokonana na zawsze, śmierć nie ma już nad nami władzy!".

Ziarno obiecanego zwycięstwa

Papież przypomniał, że „moc śmierci zagraża nam zawsze, wewnątrz, jak i na zewnątrz".

Wewnętrzne zagrożenia obejmują ciężar naszych grzechów, które „nie pozwalają nam wznieść się w górę; gaszą nasze nadzieje; gdy troski lub urazy tłumią radość życia; gdy doświadczamy smutku lub znużenia, gdy czujemy się zdradzeni lub odrzuceni, gdy musimy zmierzyć się z naszą słabością, z cierpieniem, z trudem – wydaje nam się wtedy, że znaleźliśmy się w tunelu, z którego nie widzimy wyjścia".

Zewnętrzna moc śmierci to: niesprawiedliwości, partykularne egoizmy, ucisk ubogich, niedostateczna troska o najsłabszych, rany świata, cierpienie wywołane nadużyciami, bałwochwalstwo zysku, przemoc wojny.

Wobec takiej rzeczywistości „Pascha Pana zachęca nas, abyśmy podnieśli wzrok i otworzyli serce. Nieustannie żywi ona – w naszym duchu i na drodze dziejów – ziarno obiecanego zwycięstwa". Pusty grób Zbawiciela przypomina nam, że w „każdej śmierci, której doświadczamy, jest też miejsce dla nowego życia, które się rodzi".

Nowe życie silniejsze niż śmierć

Papież powiedział, że Pascha Jezusa Chrystusa daje ludziom nadzieję, ponieważ jest przypomnieniem, że w Zmartwychwstałym możliwe jest nieustanne odradzanie się. Podkreślił, że Ewangelia nie mówi o Zmartwychwstaniu w sposób abstrakcyjny, lecz umieszcza je w konkretnym momencie; jest to „pierwszy dzień po szabacie" (J 20, 1). Ten dzień nie tylko przypomina początek stworzenia świata, ale także ogłasza początek nowego życia dla ludzkości – silniejszego niż śmierć.

„Pascha jest nowym stworzeniem dokonanym przez Pana Zmartwychwstałego, jest nowym początkiem, jest życiem, które dzięki zwycięstwu Boga nad dawnym Przeciwnikiem zostało wreszcie uczynione wiecznym" - podkreślił Ojciec Święty.