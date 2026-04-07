Nigeria: krwawa Wielkanoc – co najmniej 26 ofiar ataków  

W okresie Świąt Wielkanocnych w Nigerii doszło do serii brutalnych ataków, w których zginęło co najmniej 26 osób. Jak poinformował rzecznik armii, ofiarami byli głównie chrześcijanie.
Jak podaje Vatican News. do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Wielką Sobotę w miejscowości Mbalom, w stanie Benue w południowo-środkowej części kraju. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do mieszkańców – zginęło 17 osób.
Według przedstawicieli wojska, atak był najprawdopodobniej związany z narastającym konfliktem o dostęp do pastwisk między muzułmańskimi pasterzami a chrześcijańskimi rolnikami. Tego typu starcia od lat destabilizują region, a sytuację dodatkowo komplikują działające tam grupy przestępcze.
Do kolejnych ataków doszło w stanie Borno, gdzie w Wielką Sobotę islamscy bojownicy zaatakowali siedzibę stanowej policji. W wyniku wymiany ognia zginęło czterech funkcjonariuszy.
Z kolei w Niedzielę Wielkanocną uzbrojeni napastnicy wtargnęli do kościoła katolickiego we wsi Ariko w stanie Kaduna, około 100 kilometrów od stolicy kraju, Abudży. Podczas nabożeństwa zabili pięć osób. Choć tożsamość sprawców nie została oficjalnie potwierdzona, lokalna policja wskazuje, że mogli to być islamscy terroryści.
W Ariko napastnicy zaatakowali dwa kościoły – katolicki i ewangelikalny. Po pojawieniu się wojska wycofali się, uprowadzając 31 osób. Ich los pozostaje nieznany.
Część agencji informacyjnych, w tym Reuters, informowała o uwolnieniu zakładników przez nigeryjskie siły zbrojne. Doniesienia te zostały jednak zdementowane przez władze stanu Kaduna.
Nigeria od lat zmaga się z przemocą na tle religijnym i etnicznym, a także działalnością ugrupowań terrorystycznych. Okres świąt chrześcijańskich bywa szczególnie niebezpieczny dla miejscowych wspólnot.
