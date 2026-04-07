info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nigeria: krwawa Wielkanoc – co najmniej 26 ofiar ataków
rss newsletter facebook twitter

Nigeria: krwawa Wielkanoc – co najmniej 26 ofiar ataków

Vatican Media Nigeria od lat zmaga się z przemocą na tle religijnym i etnicznym, a także działalnością ugrupowań terrorystycznych.

W okresie Świąt Wielkanocnych w Nigerii doszło do serii brutalnych ataków, w których zginęło co najmniej 26 osób. Jak poinformował rzecznik armii, ofiarami byli głównie chrześcijanie.

Jak podaje Vatican News. do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Wielką Sobotę w miejscowości Mbalom, w stanie Benue w południowo-środkowej części kraju. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do mieszkańców – zginęło 17 osób.

Według przedstawicieli wojska, atak był najprawdopodobniej związany z narastającym konfliktem o dostęp do pastwisk między muzułmańskimi pasterzami a chrześcijańskimi rolnikami. Tego typu starcia od lat destabilizują region, a sytuację dodatkowo komplikują działające tam grupy przestępcze.

Do kolejnych ataków doszło w stanie Borno, gdzie w Wielką Sobotę islamscy bojownicy zaatakowali siedzibę stanowej policji. W wyniku wymiany ognia zginęło czterech funkcjonariuszy.

Z kolei w Niedzielę Wielkanocną uzbrojeni napastnicy wtargnęli do kościoła katolickiego we wsi Ariko w stanie Kaduna, około 100 kilometrów od stolicy kraju, Abudży. Podczas nabożeństwa zabili pięć osób. Choć tożsamość sprawców nie została oficjalnie potwierdzona, lokalna policja wskazuje, że mogli to być islamscy terroryści.

W Ariko napastnicy zaatakowali dwa kościoły – katolicki i ewangelikalny. Po pojawieniu się wojska wycofali się, uprowadzając 31 osób. Ich los pozostaje nieznany.

Część agencji informacyjnych, w tym Reuters, informowała o uwolnieniu zakładników przez nigeryjskie siły zbrojne. Doniesienia te zostały jednak zdementowane przez władze stanu Kaduna.

Nigeria od lat zmaga się z przemocą na tle religijnym i etnicznym, a także działalnością ugrupowań terrorystycznych. Okres świąt chrześcijańskich bywa szczególnie niebezpieczny dla miejscowych wspólnot.

«« | « | 1 | » | »»

Vatican News /kb

GOSC.PL |

dodane 07.04.2026 10:55

TAGI| CHRZEŚCIJANIE, NIGERIA, PRZEŚLADOWANIA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Starość

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Poszedł drogą wiary.

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Minister edukacji, Barbara Nowacka

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
wieczór
5°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
wiecej »
 