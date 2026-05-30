Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu wygrał Ligę Mistrzów. W rozegranym w Budapeszcie finale francuski zespół zremisował z Arsenalem Londyn 1:1, a o triumfie zadecydowała seria rzutów karnych, wygrana przez paryżan 4-3. Drużyna Luisa Enrique przeszła do historii jako dopiero drugi klub, który obronił trofeum w erze Ligi Mistrzów.

Paris Saint-Germain potwierdził dominację w europejskiej piłce klubowej. Po ubiegłorocznym rozgromieniu Interu Mediolan 5:0 w finale, tym razem mistrzowie Francji musieli stoczyć znacznie trudniejszy bój z Arsenalem Londyn. O zwycięstwie przesądziły dopiero rzuty karne.

Finał na Puskás Arénie w Budapeszcie długo trzymał kibiców w napięciu. Arsenal, który walczył o pierwszy triumf w historii rozgrywek, postawił paryżanom bardzo trudne warunki. Jakie pierwsi do siatki trafili gracze Arsenalu. Już w 6. minucie Kai Havertz wykorzystał błąd defensywy PSG i mocnym strzałem dał londyńczykom prowadzenie. Do wyrównania doprowadził w 65. minucie Ousmane Dembélé. Francuz pewnie wykorzystał „jedenastkę” podyktowaną po faulu Cristhiana Mosquery na Chwiczy Kwaracchelii. Wynik nie zmienił się do końca regulaminowego czasu gry, a także w dogrywce.

Losy trofeum miała rozstrzygnąć seria „jedenastek”. W ekipie PSG swoje próby wykorzystali Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi i Lucas Beraldo, a jedynym zawodnikiem, który nie trafił do siatki, był Nuno Mendes. Arsenal długo utrzymywał nadzieje na końcowy sukces, jednak po nieudanej próbie Eberechiego Eze i przestrzelonym ostatnim rzucie karnym Gabriela Magalhãesa to piłkarze z Paryża mogli rozpocząć świętowanie obrony trofeum.

Paryżanie nie mieli łatwej drogi do obrony trofeum. W fazie ligowej zajęli dopiero 11. miejsce, przez co musieli przebijać się przez dodatkową rundę barażową. W barażu o awans do 1/8 finału wyeliminowali AS Monaco, następnie pewnie poradzili sobie z Chelsea Londyn. W ćwierćfinale dwukrotnie pokonali Liverpool, a w półfinale okazali się lepsi od Bayernu Monachium. Bilans PSG w całej edycji to 17 spotkań, 10 zwycięstw, pięć remisów i dwie porażki. Drużyna zdobyła 44 bramki, tracąc 23.

Dzięki zwycięstwu PSG zostało dopiero drugim klubem w historii Ligi Mistrzów, który zdołał obronić trofeum. Wcześniej dokonał tego jedynie Real Madryt, triumfując kolejno w latach 2018 i 2019. W poprzednich latach kilku triumfatorów docierało wprawdzie do kolejnych finałów, ale przegrywało decydujące mecze. Taki los spotkał m.in. AC Milan, Ajax Amsterdam, Juventus Turyn oraz Manchester United.

Dla Arsenalu była to druga porażka w finale najważniejszych europejskich rozgrywek. Londyńczycy po raz pierwszy stanęli przed szansą zdobycia Pucharu Europy od 2006 roku, lecz podobnie jak dwadzieścia lat wcześniej musieli uznać wyższość rywala.

źródło: inf. własne /Karol Białkowski /PAP