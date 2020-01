Bp Balcerek: Dziecko ma prawo do matki i ojca  

Każde dziecko, które jest cudem stworzenia, według zamysłu Boga potrzebuje i ma prawo do ojca i matki – mówił w Swarzędzu z okazji święta Świętej Rodziny bp Grzegorz Balcerek. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej wprowadził do kościoła pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu relikwie bł. Marii Luizy Merkert, współzałożycielki zgromadzenia sióstr elżbietanek.

Poznański biskup pomocniczy podkreślił, że „Bóg zaprasza człowieka, by uczestniczył z Nim w wielkiej tajemnicy powoływania do życia kolejnych pokoleń”.

„Według zamysłu Boga dzieje się to w rodzinie, gdzie nie do przecenienia jest rola kobiety jako matki i mężczyzny jako ojca. Sam Bóg w Jezusie Chrystusie potrzebował klimatu miłości rodzicielskiej, dlatego tak ważne było powołanie zarówno Maryi jak i Józefa” – zauważył bp Balcerek.

Nawiązując do Ewangelii o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu podkreślił, że św. Józef był strażnikiem miłości i zachęca nas, byśmy zastanawiali się, jakie są nasze zadania w rodzinie.

„Dlatego tak ważne jest ciągłe dbanie o wewnętrzną formację, o wrażliwość sumienia, by jak św. Józef odczytywać Boże natchnienia. Od tego bowiem zależy kształt budowanych przez nas rodzin, które same w sobie już są ważnym znakiem Bożego zamysłu we współczesnym świecie” – mówił bp Balcerek.