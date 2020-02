"Jan Paweł II wyrwał z niebytu pół Europy - wielkie i wspaniałe dziedzictwo, o tych samych kulturowych i chrześcijańskich korzeniach" - napisał przewodniczący KEP w liście do episkopatów świata.

Dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II posiada przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego nauczania, jak i w kontekście oddziaływania społecznego - czytamy w liście. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy poprosił także Przewodniczących Episkopatów Europy o wsparcie inicjatywy, aby papież Polak był współpatronem Europy.

W 2019 roku, w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, Przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

Abp Gądecki podkreślił jak wiele św. Jan Paweł II zrobił dla Europy i świata. Zaznaczył, że papież z Polski przywrócił w jakimś stopniu Europie jego zapomnianą część zza "żelaznej kurtyny".

"Pięćdziesiąt lat dominacji radzieckiej w Europie Środkowej i Wschodniej sprawiło, że do niedawna, w mentalności wielu ludzi, Europa to tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czy kraje skandynawskie. Można powiedzieć, że Jan Paweł II wyrwał z niebytu pół Europy - wielkie i wspaniałe dziedzictwo, o tych samych kulturowych korzeniach, chrześcijańskich korzeniach" - czytamy w liście do episkopatów świata.

Przewodniczący Episkopatu Polski w swoim liście zwrócił uwagę na to, że św. Jan Paweł II nieustannie przypominał narodom Europy o jej korzeniach, tj. rzymskim prawie, filozofii greckiej i aksjologii judeochrześcijańskiej. "Papież Polak wiedział, że obecny kryzys kulturowy jest potężnym dziejowym wezwaniem do mądrego powrotu do wspólnego dziedzictwa historycznego, jakim jest chrześcijaństwo. W tym względzie święty papież stał się prawdziwym nauczycielem i doktorem Kościoła, a w nim istotnym stróżem wartości europejskich, które stanowią nieusuwalny fundament współczesnej cywilizacji" - podkreślił.

Abp Stanisław Gądecki zauważył, że duchowy i intelektualny świat Karola Wojtyły cechuje umiejętne pogodzenie tradycji i nowości. "Dziedzictwo papieża Wojtyły to bogata, wielostronna i twórcza synteza wielu ludzkich ścieżek myślenia, oparta jednak na Objawieniu i wierna depozytowi wiary. Myśl Jana Pawła II jest bowiem na wskroś nowoczesna, oryginalna i twórcza, pozostając jednocześnie szlachetnie klasyczną. To Wojtyłowe, trudne balansowanie między tradycją a nowoczesnością, wniosło ogromny powiew świeżości w życie Kościoła, a przezeń w uniwersalne przestrzenie szeroko rozumianej kultury, polityki i nauki" - czytamy w liście.

Na zakończenie listu Przewodniczący Episkopatu Polski zaprosił wszystkich do Rzymu, na niedzielę 17 maja, na uroczystą Mszę Świętą z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, której będzie przewodniczył papież Franciszek. Zachęcił do podjęcia pielgrzymiego trudu i wzięcia udziału w tym wielkim dziękczynieniu za życie i posługę papieża Polaka.