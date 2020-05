Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa wzywa wyznawców wszystkich religii do modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Na dzień modlitwy i postu w tej intencji wyznaczono 14 maja. Komitet reprezentuje sygnatariuszy Deklaracji o Powszechnym Braterstwie podpisanej przez Papieża i wielkiego imama uniwersytetu Al-Azhar w ubiegłym roku w Abu Zabi, i w ich imieniu zabiega o wprowadzanie jej w życie.



Członkowie komitetu wskazują na powagę obecnej sytuacji. Ich zdaniem na skutek koronawirusa zagrożone jest życie milionów ludzi na całym świecie. Uznając znaczenie lekarzy i badań naukowych, przypominają, że nie można zapominać o tym, by w tej kryzysowej sytuacji zwrócić się do Boga Stwórcy, aby powstrzymał epidemię, naukowcom pomógł znaleźć skuteczne lekarstwo, a także uwolnił świat od konsekwencji sanitarnych, gospodarczych i humanitarnych tej pandemii. Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa prosi więc wszystkich zwierzchników religijnych i ludzi na całym świecie, by 14 maja modlili się w tej intencji zgodnie z własna wiarą i tradycją.