Siostry józefitki, które go prowadzą, długo chroniły przed nim dom. Dziś się z nim mierzą.

Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska jest objęty kwarantanną i potrzebuje wsparcia. Siostry józefitki i pracownicy świeccy długo chronili podopiecznych domu przed koronawirusem. W swoich działaniach byli niezwykle zdeterminowani. W czasie, kiedy spodziewano się największego wzrostu zachorowań w Polsce, podjęto tam heroiczną decyzję o bezwzględnej izolacji domu, by chronić swoich podopiecznych. Wraz z pracownikami świeckimi stworzyły 7-osobowe zespoły, które nie opuszczały domu przez 10 dni, opiekując się mieszkańcami 24 godziny na dobę i z nimi mieszkając.

Dziś przyszło im się realnie mierzyć z zagrożeniem i podjąć bezpośrednią walkę z koronawirusem. U 18 sióstr józefitek ze wspólnoty w Tuchowie badania wykazały obecność koronawirusa. Choruje także dwóch pensjonariuszy Domu Pogodnej Jesieni. Na kwarantannie jest prawie 30 pracowników świeckich.

- Brakuje nam rąk do pracy, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji. Apelujemy o modlitwę - mówi s. Pacyfika Pławecka, dyrektor placówki.

Na dzień dzisiejszy podopiecznymi opiekuje się 10 osób. W placówce przebywa 45 osób. To starsi ludzie, przewlekle chorzy, leżący, często po przebytych ciężkich chorobach, takich jak udar czy wylew, jak również pacjenci onkologiczni. Wymagają 24-godzinnej, specjalistycznej opieki.

Siostra Pacyfika Pławecka obawia się, że 10 osobom nie uda się długo pociągnąć w tak wymagających warunkach, opiekując się chorymi dzień i noc. Wśród nich są osoby, które zajmują się także gotowaniem i sprzątaniem. Apeluje o pomoc wolontariuszy, a także o wsparcie wyposażenia dla personelu i pacjentów domu. Prosi nawet o żywność.

Oto lista rzeczy, których Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie na dzień dzisiejszy potrzebuje:

1. Maseczki

2. Kombinezony ochronne

3. Gogle i okulary ochronne

4. Fartuchy ochronne

5. Rękawiczki jednorazowe

6. Czepki jednorazowe

7. Ochraniacze na obuwie

8. Środki do dezynfekcji powierzchni

9. Środki do dezynfekcji rąk

10. Lampy bakteriobójcze

11. Termometry laserowe

12. Koncentratory tlenu

13. Sterylizatory powietrza

14. Pulsoksymetry

15. Maty dezynfekcyjne

16. Aparaty do dekontaminacji pomieszczeń

17. Oczyszczacze powietrza

18. Może być także żywność, cokolwiek

Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Wsparcia można udzielić także poprzez wpłatę dowolnej kwoty:

1. Na konto Fundacji Dzieło Miłosierdzia św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego która działa przy DPJ Tuchów z dopiskiem:

„Darowizna – epidemia”: 13 2030 0045 1110 0000 0258 0750

2. Przez tpay: klikając na link: https://dpjtuchow.pl/darowizny/