Zapewnienie dostępu do szczepień to sprawa bezpieczeństwa światowego  

Wiele biedniejszych krajów nie ma dostępu do szczepionki na koronawirusa nie dlatego, że brak im odpowiednich warunków do jej produkcji, ale ze względu na chroniące jej formułę prawo patentowe. „Rozwiązaniem jest poluzowanie tych przepisów” – uważa prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Kard. Peter Turkson zaapelował do międzynarodowych organów o zajęcie się tą sprawą.

Niepokoi go także jakość dostępnych szczepionek. Coraz większa liczba chorych otrzymuje produkty pochodzące z Chin, Rosji i Indii, które budzą wątpliwości, co do ich skuteczności i bezpieczeństwa. „Aby rozwiązać te problemy wystarczy produkować szczepionkę na miejscu, bez korzystania z drogich patentów czy zamawiania produktów z wątpliwych źródeł” – uważa kard. Turkson.

Są leki, które pomagają walczyć z wirusem, szczepionka to nie wszystko

„Jest wiele krajów, które nie mają dostępu do zachodnich szczepionek, tymczasem zapewnienie każdemu dostępu do szczepienia to sprawa globalnego bezpieczeństwa. Leży w interesie każdego państwa, zarówno krajów bogatych jak i biednych. Dlatego wspólnie z kard. Luisem Antonio Tagle zaapelowaliśmy do organów międzynarodowych, m.in. do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby doprowadziły do zmiany przepisów o własności intelektualnej – poinformował Radio Watykańskie kard. Peter Turkson. – Np. w Afryce istnieją laboratoria zdolne do produkcji szczepionki i udostępnienia jej każdemu, czego oczekuje Papież Franciszek. Ale to nie wszystko. Są też leki, które mogą pomóc w leczeniu wirusa. Warto sprawdzić, czy nie da się ich zamówić i dostarczyć do krajów, do których szczepionka nie ma szans dotrzeć w najbliższym czasie.“

Watykańska komisja zajmująca się pandemią Covid-19, prowadzona przez kardynała Petera Turksona, z niepokojem przygląda się także wpływowi, jaki pandemia wywiera na zdrowie psychiczne ludzi. Jak pokazują statystyki, ciągłe przebywanie razem na małej przestrzeni często przekładało się w czasie pandemii na agresję i inne formy przemocy. W ramach prac Dykasterii powstał dokument, który koncentruje się na problemie wspólnego zamknięcia w czasie lockdownu. „Jego celem jest dodanie otuchy tym, którzy cierpią psychicznie z powodu zamknięcia i tym, którzy się nimi opiekują” – powiedział kard. Turkson.