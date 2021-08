Jak powiedziała w „Rozmowie poranka” Radia eM Barbara Chrobak, opublikowany we wtorek (27.07) pierwszy raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii mówił o liczbie 30% spraw badanych przez komisję, a dotyczących osób duchownych, spośród 349 spraw, jakimi zajęła się komisja. Nie jest to jednak procent określający skalę zjawiska pedofilii wśród różnych środowisk w Polsce.

Podkreśliła, że to przestępcze zjawisko występuje w wielu środowiskach, w których dorośli mają kontakt z dziećmi, dlatego rodzice powinni być czujni. Wiceprzewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że do komisji zgłaszają się osoby, które po raz pierwszy po latach ujawniają się, jako ofiary pedofilów, nigdy dotąd nie zgłaszały się z tym do wymiaru sprawiedliwości. Wiele innych spraw zostało już zamkniętych w prokuraturze lub sądzie, a teraz komisja ma możliwość ponownego zajęcia się nimi. Jak powiedziała, w sumie do komisji trafiło 2,5 tys. spraw, które zostały zamknięte w ostatnich trzech latach.