"Powstańcze krzyże są znakiem najważniejszych wartości"  

Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach były kulminacyjnym punktem obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego.

W godzinie "W” zawyły syreny, następnie zebrani na cmentarzu uczestnicy uroczystości minutą ciszy oddali hołd poległym w powstańczych walkach. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i odegrano hejnał warszawski. Modlitwę nad grobami poległych poprowadził abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego.

- Kwatera powstańcza na Wojskowych Powązkach to miejsce spotkań z poległymi i zmarłymi powstańcami. Wsłuchujemy się w ciszę mogił, w których spoczywają rycerze wolności. Wpatrujemy się w powstańcze krzyże, które przemawiają i przypominają ewangeliczną prawdę: "Nikt nie ma większej miłości, niż tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Są one znakiem wartości najważniejszych i niezaprzeczalnych - powiedział hierarcha. Dodał, że aby spłacić dług wdzięczności wobec tych, którzy na ołtarzu wolności złożyli swoje życie, pamięć nie wystarczy. - Trzeba zrobić krok w kierunku zrozumienia, dlaczego tak postąpili. Obyśmy powrócili do naszych domów lepsi, a nasze życie każdego dnia stawało się służbą Bogu i ojczyźnie - dodał.

Na uroczystość przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda, który wcześniej złożył kwiaty na grobie gen. Chruściela ps. "Monter” i premier Mateusz Morawiecki, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Po uroczystościach kwiaty na grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera" złożył premier Mateusz Morawiecki. Premier zapalił też znicze na kilku innych nagrobkach - m.in. Lidii Lwow-Eberle.

Na Wojskowych Powązkach mniej licznie niż w ubiegłych latach zebrali się mieszkańcy stolicy, którzy przyszli oddać hołd powstańcom warszawskim. W uroczystościach wzięli także udział weterani powstańczych walk, gromko oklaskiwani przez warszawiaków.